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Коммерсантъ FM
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Аукционы ждут дефолтов

Число непрофильных активов на балансах банков может резко вырасти

Торговые площадки ожидают в 2023 году значительного роста числа непрофильных активов, выставляемых на продажу банками. Это связано с отменой моратория на банкротства, действовавшего в 2022 году, и ростом просрочки по кредитам юрлиц на фоне нестабильной экономической ситуации. Однако с реализацией активов могут возникнуть проблемы, например, офисная или торговая недвижимость сейчас не слишком востребована. Зато неплохими выглядят перспективы продажи оборудования, транспорта и спецтехники, с дефицитом которых сталкиваются многие отрасли.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 года на площадке «Российский аукционный дом» (РАД) реализовано непрофильное имущество банков на 64 млрд руб. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Однако по сравнению с предыдущими годами рост невелик. Так, в 2020 году он составлял 81%. «С апреля действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юрлиц и граждан,— поясняет исполнительный директор РАД Константин Раев.— Все, что мы сейчас видим на рынке, принадлежало юрлицам, которые были признаны банкротами задолго до событий 2022 года». Учитывая, что в октябре мораторий был снят, к концу будущего года можно ожидать увеличения рынка и роста числа активов, переданных на реализацию уже в рамках новых дефолтов, полагает господин Раев.

Реализация банками непрофильных активов не регулируется государством. Они могут продавать имущество сами, через брокеров или через электронные площадки, крупнейшая из которых сейчас РАД.

В целом объем непрофильного имущества банков можно оценить в 1,3 трлн руб. по итогам 2021 года, отмечает директор по правовым вопросам и GR «АктивБизнесКонсалт» (входит в экосистему Сбербанка) Евгения Уткина. «Рынок пополняется как за счет сокращения собственных офисов (банковское обслуживание клиентов переходит в онлайн), так и за счет активов, изъятых в качестве залогов»,— поясняет господин Раев.

Наиболее рентабельными и востребованными активами сейчас выглядят транспортные средства, спецтехника и некоторые виды оборудования, полагает госпожа Уткина. Из-за ухода с рынка европейских производителей и невозможности быстро наладить поставки из азиатских стран многие российские компании столкнулись с дефицитом техники. Из недвижимости это традиционно жилье и небольшие коммерческие помещения, добавляет эксперт.

По данным ЦБ на 1 октября, участие банков в уставных капиталах организаций составило 2,72 трлн руб., сократившись с начала года на 99 млрд руб. Кроме того, недвижимость на балансах банков, временно не используемая в основной деятельности, составила 101 млрд руб. (снижение на 15 млрд руб. с начала года). Зачастую это недвижимость, изъятая по договорам залога.

«Четкого тренда в динамике непрофильных активов банков сейчас нет. Это связано с флуктуациями спроса на активы, в реализации которых заинтересованы банки, и сдерживающими его факторами в текущей экономической ситуации»,— отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, с коммерческой недвижимостью «все сложно», потому что потенциальным покупателям ее текущая стоимость может представляться завышенной, цены на рынке недвижимости не корректируются единообразно и органично. Офисные площади, добавляет эксперт, уже не так востребованы, в том числе в результате развития удаленных и гибридных форматов работы, спрос на торговые площади может проседать из-за общего спада экономики, нарушения логистических цепочек и ухода зарубежных поставщиков.

Таким образом, факторы, которые могли бы обусловить значимое сокращение непрофильных активов банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сейчас не сформированы, считает господин Беликов. Однако он согласен, что постепенное снятие регуляторных послаблений, отмена моратория на банкротство, а также ожидаемый рост просрочки по кредитным портфелям могут привести к росту объема непрофильных активов в результате изъятия залогов.

Полина Трифонова

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