Магаданская, Тюменская области и Бурятия стали лидерами по замедлению инфляции в ноябре

Годовая инфляция в ноябре замедлилась в большинстве регионов, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ. Годовой прирост цен на продовольственные товары во всех федеральных округах оказался ниже, чем в октябре, в основном за счет цен на продукты питания животного происхождения. Также продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары длительного пользования, прежде всего на автомобили. При этом динамика цен на услуги сильно разнилась от региона к региону, особенно на авиаперелеты и турпутевки за рубеж.

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Лидерами по замедлению роста цен стали Магаданская, Тюменская области и Бурятия. Рост цен зафиксирован в шести регионах, в пяти он оказался выше, чем по России в целом (11,98%). Инфляция там ускорилась за счет сокращения предложения ряда товаров, увеличения издержек производителей и роста спроса на некоторые услуги.