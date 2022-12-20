На Украине готовы принять Саакашвили на лечение

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона готова принять отбывающего тюремный срок бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. По его словам, Украина готова обеспечить господину Саакашвили безопасность и предоставить ему лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение»,— написал Михаил Подоляк в Twitter. Накануне украинский президент Владимир Зеленский призвал освободить Михаила Саакашвили и передать его на лечение Украине.

Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Михаил Саакашвили находится в больнице, а Тбилисский городской суд не предоставил ему видеосвязь, чтобы подключиться к очередному заседанию. 14 декабря он объявил голодовку в знак протеста против отсутствия видеосвязи с судом, однако она продлилась всего несколько часов.

С мая Михаил Саакашвили лечится в элитной клинике Vivamedi. Его адвокат говорил, что у господина Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, среди них туберкулез и деменция. У него также обнаружили ртуть и тяжелые металлы в крови. Высказывались предположения, что его отравили. Директор клиники Vivamedi вскоре сообщил, что врачи из Европы не обнаружили у Михаила Саакашвили следов отравления.

Анастасия Ларина