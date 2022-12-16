Европейские врачи не подтвердили сообщения об отравлении Саакашвили

Врачи не обнаружили в крови бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили тяжелых металлов. Об этом сообщила Нино Надирадзе, генеральный директор клиники Vivamedi, в которой господин Саакашвили проходит лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«В клинике был проведен анализ на выявление в крови у Саакашвили тяжелых металлов, направленный в одну из ведущих в этом направлении лабораторий в Германии. Мы получили ответ, что тяжелых металлов в крови Саакашвили нет»,— заявила госпожа Надирадзе в эфире телекомпании «Имеди» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом госпожа Надирадзе отметила, что все лекарственные препараты, которые получает бывший президент Грузии, лицензированы в ведущих европейских странах.

Комментируя информацию о снижении веса господина Саакашвили, генеральный директор медучреждения уточнила, что экс-президент, несмотря на рекомендации врачей, принимает небольшое количество пищи, и очень выборочно. По ее словам, Михаил Саакашвили ел свои любимые блюда, а не пищу, рекомендованную врачами.

С мая Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок тюремного заключения за превышение и злостное использование служебных полномочий, проходит лечение в тбилисской Vivamedi. У него обнаружены различные заболевания эндокринологического и ментального характера.

8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у господина Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция. После этого его адвокаты также утверждали, что в крови политика обнаружены ртуть и другие тяжелые металлы.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Михаила Саакашвили готовы вступиться протестами».

Милена Костерева