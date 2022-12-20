Путин вручил жительнице Ямала награду «Мать-Героиня»

Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Мать-героиня» жительнице Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) Ольге Дехтяренко, воспитывающей девять дочерей и сына. Об этом сообщили в telegram-канале правительства Ямала. Церемония награждения прошла в Москве.

Ольга Дехтяренко — воспитатель в детском саду, а ее супруг — учитель русского языка и литературы. Звание «Мать-героиня» женщине присвоили в середине ноября. Власти Ямала тогда подарили семье автомобиль.

Высшее звание и орден «Мать-героиня» были учреждены в СССР в 1944 году. После распада СССР эта награда перестала вручаться. Однако в августе 2022 года Владимир Путин возродил звание. Получившим награду женщинам будут выплачивать по 1 млн руб.

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