Пополнившийся

«А снег идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет». Столицу и область захлестнули непрерывные метели, под колесами всюду каша и скользота. Но подопытный компактный кроссовер Exeed LX периодически подключает заднюю ось и движется уверенно. На кузове новый шильдик AWD — российский рынок в аккурат к зиме дождался версию с полным приводом.

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Прямо на меня смотрят из Китая руководители премиальной марки Exeed — вице-президент Чуньцин Чэнь и бренд-директор Кевин Чжан. Видеоконференция, беседуем в реальном времени. Чжан говорит, что создатели машин Exeed придерживаются ценностей европейского автостроения. Очень хочется верить. Ведь официального зарубежного премиума в России за прошедший год резко убавилось, и настала пора рассматривать престиж китайских моделей уже всерьез.

Это уровень

Убедительны, например, имена заслуженных специалистов в команде бренда. Инженерией занимаются американец Генри Брайс, англичанин Питер Маткин и немец Стефан Рихтер. Дизайном ведают канадец Алекс Миклоси, немец Михаэль Дюерр и кореец Ричард Коо. А партнерами в деле участвуют аж пять сотен компаний мирового уровня. Результат поэтому интернациональный, что позитивно влияет на имидж.

Двигатель у кроссовера Exeed LX разработан в сотрудничестве с фирмой AVL, трансмиссия — при содействии Getrag и ZF, а с доводкой шасси трудились профессионалы из Benteler. Элемент, объединивший приборы и центральный тачскрин, напоминает про Mercedes-Benz, а пульт климатической установки — про Land Rover. И сразу нравятся подобранные англичанкой Каролин Нютен материалы отделки — модные, приятные на вид и на ощупь.

А презентация обновленного LX открылась модным показом. В России марку отныне сопровождает коллекция одежды от известного мастера Игоря Чапурина, у которого заказывают вещи Chapurin многие звездные персоны. Вдобавок ради укрепления высокого фирменного статуса Exeed планирует расширять VIP-сервис: предложить консьерж-услуги, специальные лаунжи в аэропортах и свободный проезд по платным трассам. Как говорил персонаж одного американского сериала: «Щщщика-а-арно!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пакете безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки, системы экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении, помощь при движении под уклон

Фото: Exeed В пакете безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки, системы экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении, помощь при движении под уклон

Фото: Exeed

Выпуск новостей

Вице-президент Чэнь подчеркивает, что нашему рынку, где успехи Exeed превзошли все китайские ожидания, уделяется повышенное внимание. А сотрудники российского представительства — между прочим, некоторые перешли туда из офисов Audi и Mercedes-Benz — радуются той завидной оперативности, с какой китайцы реагируют на пожелания по апгрейду машин.

В доказательство — собственно премьерная топ-версия LX AWD «по многочисленным заявкам». Главный ее аргумент, конечно, привод с муфтой передачи момента к задней оси. Большое событие у маленького кроссовера. Плюс — особенный силовой агрегат. Если моноприводные LX оснащаются бензиновым 147-сильным 1.5 и задумчивым вариатором, то у полноприводника стоят бензиновый же 150-сильный 1.6 и более ловкая в переключениях 7-ступенчатая роботизированная коробка.

Снаружи AWD отличается колесными дисками с уникальным дизайном — исключительно 19-дюймовыми, красными тормозными суппортами и тонировкой задних стекол. Кресла здесь улучшенные: обогреваются целиком — спинки теперь тоже, а для подушек устроена вентиляция. Добавлена система Start/stop. Ну и есть существенная разница в ценах. С учетом выгод топ-версия обойдется в три миллиона рублей, что на триста пятьдесят тысяч дороже самого обеспеченного LX с передним приводом. Да, высокая китайская кухня — удовольствие не из дешевых.

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Перекати-поле

Впереди трудная дорога для проверки — глубокая и в рытвинах колейная через поля. Въезжаю с опасениями: клиренс у AWD не увеличенный — те же 185 мм, а моторная защита — тот же пластиковый фартук. Но надо разобраться в ездовых режимах для бездорожья. Ручку селектора кручу-верчу, выбрать подходящий хочу.

«Пополнившийся» LX — способный малый! В обычном шоссейном режиме «Комфорт» при проскальзывании передних колес задние подыгрывают с задержками. Но переключаешь в «4х4», муфта в преднатяге, и кроссовер охотнее усердствует всеми четырьмя, благо имитация межколесной блокировки действует быстро. «Снег» настроен, похоже, не для рыхлого, а для ровного скользкого: реакции на педаль акселератора заметно притупляются. В этой колее хорош «Грунт», который позволяет и плавную раскрутку, и довольно интенсивные пробуксовки. Глаза боятся, а полноприводник делает, визжит шинами, кидается снегом и выбирается с полей победителем. Муфта стерпела весь комплекс упражнений, не перегревшись. Зачет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Exeed Меню среди прочего содержит вкладку с палитрой из семи цветов для контурной подсветки. Красива 3D-картинка с камер кругового обзора. Система голосового управления не самая услужливая Фото: Exeed Фото: Exeed Фото: Exeed Фото: Exeed Багажник невелик, но аккуратный и снабжен крючками. При складывании частей диванной спинки образуется ровная площадка. Под фальшполом лежит полноразмерное запасное колесо Фото: Exeed Следующая фотография 1 / 6 Фото: Exeed Меню среди прочего содержит вкладку с палитрой из семи цветов для контурной подсветки. Красива 3D-картинка с камер кругового обзора. Система голосового управления не самая услужливая Фото: Exeed Фото: Exeed Фото: Exeed Фото: Exeed Багажник невелик, но аккуратный и снабжен крючками. При складывании частей диванной спинки образуется ровная площадка. Под фальшполом лежит полноразмерное запасное колесо Фото: Exeed

Занятия «Спортом»

Вот и на крутых снежных поворотах AWD бывает увлекательным. Вовремя поддашь газку, момент частично шустрит назад, корма весело заносится, и кроссовер, не успев потревожить деликатную систему стабилизации, послушно ныряет по виражу. Для полноты удовольствия легкому рулю правильнее задать спортивную настройку — отдельно через меню, он наливается желанной необременительной тяжестью и прибавляет в информативности.

Турбомотор 1.6 энергичный, и робот в основном благополучно с ним ладит. «Комфорт» подкупающе нормален. В режиме «Спорт» машина ожидаемо преуспевает: быстрее откликается на педаль, удачнее переключает коробку — проще управлять тягой. Кстати, самая понятная из трех сменных конфигураций приборов — тоже спортивная с привычными циферблатами.

Активно ездить можно хоть по разбитым участкам: в целом подвеска кажется плотной, не допускает критичной раскачки, при этом с упругостью отрабатывает типичные средние неровности, а досадные вибрации и тычки сообщает кузову лишь на мелочевке и на резких огрехах покрытия. И что приятно — когда занимаешься «Спортом», в салоне по-прежнему мало шумов. А полученный после экспериментов средний расход в десять литров считаем разумным.

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Расписание на завтра

«Дорогая простота», — сказал на презентации Чапурин про свою коллекцию одежды. Звучит как уместное определение и для LX. Автомобиль получился безо всяких азиатских премудростей и сложностей, но по меркам компактов полноценный, веский, серьезный. Внешне — аккуратный и немножко с претензией. Позволяет удобно разместиться на диване двум крупным пассажирам. Радует красочным многоуровневым меню. Сопровождается длинным списком оснащения, в котором есть широкий набор систем безопасности и достойный зимний пакет.

Однако совершенству нет предела. Подушке водительского кресла нужна бы регулировка наклона. И опускается сиденье недостаточно: человек среднего роста почти касается головой крыши с люком. Рабочее поле тачскрина вплотную без зазора упирается в панель, этак небрежно в премиуме не делается. А кузовные сопряжения у европейцев пока ровнее…

Продолжаем наблюдение. В следующем году нам сулят LX уровнем выше — с рестайлингом и очередными обновками. В Китае такая машина уже существует, причем дебютировала с 249-сильным мотором 2.0. Также обещаны улучшения и дополнения кроссоверов TXL и VX. Вероятна российская премьера купе-кроссовера M3X с адаптивной подвеской, появление которого предвосхитил концепт AtlantiX. Наконец, собираются везти сюда бизнес-седан и электромобили. В общем, Exeed — это надолго, ширится-растет марка. Чуньцин Чэнь и Кевин Чжан лично благодарили россиян за большой к ней интерес.

Александр Катаев