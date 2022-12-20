Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» глав новых регионов

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград удостоил высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» врио глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени также получили научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (Поярков). Второй степенью ордена награждены академик РАН Геннадий Сухих, орденом четвертой степени — капитан танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Гень.

Почетное звание «Героя России» президент присвоил старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Почетное звание «Героя труда» присуждено председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Орден Почета получила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Почетное звание Народного артиста РФ присвоено композитору и продюсеру Игорю Матвиенко.

Орденами мужества наградили руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова, корреспондента Первого канала Ирину Сокирко и сержанта войск Нацгвардии Льва Макеева.

Кавалерами Ордена дружбы стали замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и председатель совета общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.

Обладателем Ордена Александра Невского стал трубопроводчик Северного машиностроительного предприятия Сергей Федосеев. Врач Республиканского онкологического диспансера (Республика Тыва) Алевтина Сиразитдинова получила знак отличия «За наставничество».

Званием «Народный учитель» удостоен учитель республиканского лицея-интерната (Якутия) Виктор Потапов, почетным званием «Заслуженный врач» — врач Краевой клинической больницы Валентина Игнатьева. Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» присуждено оператору машинного доения крестьянского хозяйства «Речное» Ольге Тамбовцевой.

Орден «Мать-героиня» получили Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.

Торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Всего было вручено 28 наград.