Компьютеры для МВД подвело происхождение

К трем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. Замоскворецкий суд Москвы приговорил руководителя ООО «123 Солюшен» Григория Блажко. Предприниматель признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Как установили следствие и суд, выиграв в 2020 году тендер на поставку 30,3 тыс. компьютеров для нужд МВД РФ, бизнесмен не выполнил главного условия: оргтехника должна была быть отечественного производства. В действительности вся она оказалась не сертифицирована для работы в государственных органах, из-за чего контракт с бизнесменом был расторгнут, а сам он привлечен к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Блажко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Григорий Блажко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Накануне в прениях гособвинитель попросила признать Григория Блажко виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить предпринимателя к трем с половиной годам колонии общего режима.

Как уже сообщал «Ъ», согласно материалам расследования, тендер на закупку оргтехники для нужд МВД был объявлен в марте 2020 года. При этом предполагалось приобрести 30,3 тыс. компьютеров на сумму свыше миллиарда рублей. Обязательным условием поставки было российское происхождение оргтехники, а наличие в ней отечественных чипов было хотя и не обязательным, но преимущественным.

Долгое время победителя конкурса определить не удавалось: ряд участников заподозрили руководителя «123 Солюшен» в том, что его компания пользовалась протекцией высокопоставленных сотрудников МВД. В связи с этим некоторые бывшие конкуренты по тендеру подали иски в суды.

Также истцы обвиняли господина Блажко в нарушении антимонопольного законодательства, но подключившаяся к спору Федеральная антимонопольная служба каких-либо злоупотреблений нарушений не выявила.

Однако договор МВД с «123 Солюшен» был в итоге расторгнут по инициативе заказчика. Дело в том, что на этапе поставки оргтехники выяснилось, что та не отвечает требованиям заключенного контракта. В частности, компьютеры марки RDW, которые предоставила компания «123 Солюшен», не значились в реестре отечественной радиоэлектронной продукции, одобренном Минпромторгом. Как выяснилось, компьютеры не являлись российскими, а значит, посчитали в МВД, фирма-поставщик не выполнила основное требование контракта.

Впрочем, решение о разрыве контракта ООО «123 Солюшен» в декабре 2020 года успешно оспорило в Арбитражном суде Москвы, который обязал МВД принять отвергнутую партию товара.

При этом суд указал, что при передаче компьютерной техники в МВД фирма представила в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, так называемый сертификат соответствия. А отсутствие товара в реестре, по мнению суда, не опровергало его российское происхождение.

Стоит заметить, что подобные сертификаты выдавались различными уполномоченными организациями и определяли соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов по стандартизации или условиям договоров.

Однако в МВД отвергли такую трактовку событий и обратились с заявлением в следственное управление СКР по Центральному округу Москвы, где по факту поставки компьютеров, не соответствующих контракту, было возбуждено уголовное дело.

Своей вины Григорий Блажко не признал. Он утверждал, что поставленная в МВД техника вполне соответствовала основным требованиям заказчика, что подтверждалось решением столичного арбитражного суда. В связи с этим защита предпринимателя просила его оправдать.

Гособвинение с предложенной подсудимым трактовкой событий не согласилось. Прокуратура утверждала, что подсудимый пытается уйти от ответственности. При этом указывалось, что поставленная бизнесменом оргтехника не соответствовала требованиям нескольких постановлений правительства, включая «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ» и «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». Что, в свою очередь, подтвердил и Арбитражный суд Московского округа, где МВД оспорило решение московского арбитража. Таким образом, говорило гособвинение, установлено, что предприниматель изначально намеревался поставлять заказчику оргтехнику, не отвечающую оговоренным требованиям.

Суд согласился с прокуратурой, приговорив руководителя «123 Солюшен» к трем с половиной годам колонии общего режима. Отметим, что именно такой срок для предпринимателя запрашивала и прокуратура. Также на господина Блажко был наложен штраф в размере 500 тыс. руб. Защита намерена обжаловать приговор.

Алексей Соковнин