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Коммерсантъ FM
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В компьютерах для МВД не нашли российского

Бизнесмену грозит срок за попытку обмануть полицейское ведомство

В Замоскворецком суде Москвы на процессе по уголовному делу владельца компании «123 Солюшен» Григория Блажко гособвинение предложило назначить бизнесмену наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Прокуратура считает доказанным тот факт, что, выиграв два года назад тендер на поставку компьютеров для нужд МВД, компания господина Блажко в итоге обеспечила ведомство оргтехникой, которая не была российского производства, как того требовал заказчик. Кроме того, компьютеры не были сертифицированы для работы в российских государственных органах. Ущерб от аферы господина Блажко оценивается в сумму более 1 млрд руб. Он остался единственным обвиняемым в уголовном деле, хотя по ходу расследования не исключалась причастность к махинациям должностных лиц полицейского ведомства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело владельца «123 Солюшен» Григория Блажко с мая этого года. В ходе прошедших недавно прений гособвинитель заявила, что считает вину подсудимого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной, и попросила суд приговорить предпринимателя к трем с половиной годам колонии общего режима.

Защита подсудимого Блажко, который вины не признает, в свою очередь, попросила полностью оправдать своего клиента.

Как сообщал “Ъ” ранее, события, о которых идет речь в материалах уголовного дела, относятся к 2020 году. В марте этого года МВД объявило о проведении тендера на закупку 30,3 тыс. компьютеров для нужд ведомства. При этом министерство установило верхний предел стоимости закупки в 1,12 млрд руб., обязательным условием поставки было российское происхождение оргтехники, а наличие в ней отечественных чипов было хотя и не обязательным, но преимущественным для претендента обстоятельством. Подведение итогов конкурса затянулось на несколько месяцев, так как победу системного интегратора «123 Солюшен» остальные участники торгов оспорили в Федеральной антимонопольной службе. Однако в ходе проверки ФАС никаких нарушений выявлено не было, и в июне 2020 года фирма господина Блажко была официально признана победителем. Получив государственный подряд, компания обязалась поставить «персональные электронно-вычислительные машины» необходимой полицейскому ведомству конфигурации за 1,05 млрд руб. Вся оргтехника должна была поступить заказчику до 30 октября 2020 года.

Однако, по версии следствия, в октябре того же года господин Блажко, который, кстати, является выпускником Академии ФСО, разработал преступный план, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение заключенного с ним контракта. В соответствии с ним, говорится в материалах расследования, компания-победитель начала поставлять МВД оргтехнику, не отвечающую требованиям соглашения.

В первую очередь это касалось обязательного условия — российского происхождения компьютеров марки RDW, которые поставил «123 Солюшен». Так, во время расследования выяснилось, что таких компьютеров нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции, который вел Минпромторг. Кроме того, данная оргтехника не соответствовала и требованиям нескольких постановлений правительства, включая постановления «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории РФ» и «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

На этом основании полицейское ведомство отказалось принимать компьютеры, разорвало контракт на их поставку, а после длительной судебной тяжбы обратилось также и с заявлением в СКР.

Стоит отметить, что одно время в материалах расследования в качестве предполагаемых сообщников господина Блажко фигурировали некие неустановленные должностные лица из департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД. Однако персонифицировать следствию их не удалось.

Приговор по делу Григория Блажко Замоскворецкий суд планирует вынести 19 декабря.

Владислав Трифонов

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