МВД России объявило в розыск Марата Гельмана

МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает телеграм-канал издания «Медиазона» (признана в России иностранным агентом), публикуя скриншот с карточкой розыска.

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Марат Гельман основал музей PERMM в 2009 году и руководил им по 2013 год. В июне 2013-го господин Гельман был уволен с поста директора музея и уехал из Перми — после смены пермского губернатора (Олега Чиркунова сменил Виктор Басаргин) и череды скандалов. С 2014 года живет за границей.