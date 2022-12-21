Доступная устойчивость

Эксперты You Social Ляйсан Арсланова, Кристина Багрова, Ксения Лопаткина и Евгения Кузнецова фиксируют актуальные ESG-тренды и рассказывают, как компаниям сохранить полученные результаты в области устойчивого развития и увеличить выгоды соответствующей политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Меньше рисков — больше спрос

Исследование, проведенное Deloitte и Black Sun, A4S finance leaders` sustainability barometer («Барометр финансовых лидеров устойчивого развития A4S») показало, что самыми важными стимулами интеграции ESG-политики в бизнес-процессы компании являются: снижение рисков (89%), вовлечение сотрудников (88%), потребительский спрос (86%), конкурентное преимущество (83%) и инновации (80%). Последние позиции тут разделили снижение расходов (49%) и требования поставщиков (41%). Результаты исследования свидетельствуют о сдвиге в восприятии: требования инвесторов и регуляторов, традиционно считавшиеся ключевыми ESG-драйверами, уступили место снижению рисков и развитию персонала.

Говоря о рисках, 68% респондентов на вопрос «Какие из трех следующих проблем представляют самые большие риски, связанные с ESG, для вашей организации?» ответили, что неспособность быстро адаптироваться к требованиям клиентов, инвесторов, сотрудников или регуляторов для внедрения устойчивых методов ведения бизнеса была максимальным ESG-риском, с которым сталкивается их организация.

Среди ключевых рисков, связанных с ESG, 67% респондентов также указали неспособность смягчить последствия изменения климата или адаптироваться к ним, а 54% — неспособность привлекать и удерживать нужные таланты. Только 29% считают риски, связанные с неспособностью остановить утрату биоразнообразия и истощение природных ресурсов, одним из трех главных рисков. Отсутствие разнообразия, справедливости и инклюзивности было еще ниже в рейтинге риска — всего 23%.

В отчете ведущего международного аналитического агентства The Morningstar Sustainalytics Corporate ESG Survey Report 2022 («Опрос о корпоративном ESG 2022») были исследованы трудности, с которыми сталкиваются компании при запуске ESG-стратегии. Самые значимые препятствия — структурные, в частности ограниченный бюджет (89% респондентов назвали влияние этого фактора значительным или умеренным), нехватка человеческих ресурсов (87%), проблемы, связанные с постановкой целей, измерением, отчетностью и раскрытием информации (86%), соблюдением требований регуляторов и стандартов (79%) и получением согласия руководства (70%).

Опрос о сложностях был бы неполным без вопроса о том, как их преодолевать. На вопрос о том, какие ресурсы и инструменты компании используют для преодоления сложностей, 61% ответил, что привлечение ESG-консультантов, 58% — обращение к внешним стандартам и письменным гайдам, а 27% назвали решением использование программного обеспечения в области ESG.

Традиционно не все зарубежные тренды в области ESG в полной мере применимы к российской действительности (хотя, кажется, ключевые сложности, с которыми сталкиваются зарубежные компании, согласно опросу The Morningstar Sustainalytics, могли бы быть очень близки российским компаниям). Сейчас, когда российский бизнес оказался практически отрезан от внешней ESG-инфраструктуры (отказ ведущих систем ESG-раскрытий и оценок работать с российскими компаниями), компании пересматривают приоритеты устойчивого развития, но по-прежнему заинтересованы в продолжении такой активности. Исследование, проведенное ESG-альянсом и центром социального проектирования «Платформа», показывает, что в России набирают динамику традиционные социальные практики (забота о территории присутствия, ответственность собственника), создание благоприятной среды для сотрудников и влияние степени ответственности компании на HR-привлекательность. Динамика запроса на «открытость в представлении корпоративной информации» значительно сокращается, ослабевают требования потребителей и финансовых институтов.

Анализ трендов и практический опыт позволяют выделить пять основных направлений устойчивого развития бизнеса, которые всегда заслуживают внимания.

Понять, что существенно

Оценка существенности — важный инструмент развития ESG-повестки компании, обязательный для разработки нефинансовой отчетности. Банк России рекомендует использовать такую оценку и в рамках стратегического управления компанией. Методики оценки существенности позволяют выявить приоритеты и сфокусироваться на наиболее значимых темах повестки за счет анализа внутренних факторов деятельности компании и внешнего контекста, а также учета реальных ожиданий и потребностей заинтересованных сторон.

Так, если компания готовила нефинансовую отчетность за 2022 год, нужно использовать полученные результаты не только для раскрытия информации, но и для стратегического планирования. Если же компания только планирует анализировать нефинансовую информацию, стоит провести первую оценку существенности и сделать ее фундаментом для определения основных направлений и приоритетов деятельности.

Инвентаризировать и отчитаться

Управление парниковыми выбросами остается не просто nice-to-have практикой, но и частью обязательных требований. С начала 2023 года в России вводится обязательная отчетность о выбросах парниковых газов для компаний с объемом выбросов более 150 тыс. тонн в год, а Минэкономики готовит целевые отраслевые показатели выбросов парниковых газов до 2030 года. Также в силу вступают европейские требования в части трансграничного углеродного регулирования СВАМ: в течение переходного периода компании-экспортеры будут обязаны отчитываться о выбросах на единицу экспортируемой продукции, а с 2027 года — платить трансграничный налог на углерод.

Компаниям, выбросы которых могут превышать 150 тыс. тонн в год, следует провести их инвентаризацию и сформировать отчетность в соответствии с национальными требованиями. Если компания попадает под действие переходного периода CBAM (экспортеры электроэнергии, алюминия, железа и стали, водорода, пластика, аммиака, удобрений и цемента), нужно подсчитать углеродный след продукции и отчитаться в соответствии с международными требованиями.

Приступить к адаптации

Текущая глобальная и российская риторика в области изменения климата больше сфокусирована на сокращении выбросов, хотя вопросы адаптации не менее важны и актуальны, поскольку некоторые последствия изменения климата неизбежны. По данным Минприроды, седьмая часть российской экономики является погодозависимой — около 16% ВВП, а потери от изменений климата к 2030 году могут достигать 2% ВВП, на ряде территорий — 5% ВВП, оценивает Росгидромет. В России уже приняты национальный план по адаптации к изменению климата, а также несколько отраслевых и региональных планов.

Важно определить, является ли изменение климата существенным для компании (имеет ли прямое влияние на деятельность), и в случае такой высокой вероятности рассмотреть проведение экспертной оценки климатических рисков и сценарного анализа, определить меры адаптации и управления климатическими рисками. Для этого могут быть применимы следующие стандарты: рекомендации Группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, методические рекомендации по формированию отраслевых, региональных и корпоративных планов адаптации к изменениям климата (приказ Минэкономики №267).

Поддержать сотрудников

Объективные обстоятельства, влияющие на психологическое состояние и работоспособность сотрудников (изменение структуры персонала, поддержка семей сотрудников), стремление улучшить результаты на фоне снижения доступных ресурсов выводят заботу о сотрудниках на первый план. Комплексная работа с сотрудниками для поддержки ментального здоровья и работоспособности, программы поддержки семей, женщин, людей старшего поколения и усиление программ корпволонтерства в части создания сообществ, решающих бизнес-задачи, помогут увеличить лояльность и эффективность сотрудников.

Оценить эффект социальных программ

Роль соцпрограмм компаний растет. Для продолжения соответствующих вложений у бизнеса появляется запрос на презентацию результатов и выявление их эффективности. Система оценки помогает улучшить управление социальными проектами за счет принятия обоснованных стратегических решений. Для запуска такой системы прежде всего нужно знать, понимает ли компания, какие результаты приносят соцпрограммы: выделены ли ключевые показатели, собираются ли данные. Если нет, то стоит разработать методику оценки соцпрограмм (с учетом имеющихся и планируемых проектов), провести оценку ключевых программ и подготовить соответствующие отчеты.

Повестка устойчивого развития, в том числе в России, остается актуальной. В новом контексте не стало меньше вызовов и проблем, и к инструментам, помогающим их решать, теперь еще больше требований. Компаниям в таких условиях нужно прикладывать еще больше усилий и изобретательности для трансформации ключевых бизнес-процессов и реализации взятых на себя социальных и экологических обязательств.

Ляйсан Арсланова, Кристина Багрова, Ксения Лопаткина, Евгения Кузнецова, You Social