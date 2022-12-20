В Темрюке врача районной больницы осудили за смерть младенца

Темрюкский городской суд признал виновной заместителя главврача районной больницы Ираиду Некрасову в причинении смерти по неосторожности двухмесячному ребенку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что ребенок поступил на лечение в педиатрическое отделение центральной районной больницы 1 февраля 2021 года. Ираида Некрасова, являясь заместителем главного врача больницы по детству и родовспоможению, взяла на себя функции лечащего врача-педиатра ребенка, провела осмотр и назначила лечение в соответствии с неверно выставленным первичным диагнозом «Функциональное нарушение пищеварения. Дисбактериоз кишечника».

Состояние ребенка ухудшилось, но врачей-специалистов не привлекли к консультациям, в результате чего верный диагноз не был установлен. Младенец скончался в отделении реанимации 2 февраля. В отношении заместителя главврача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (непредумышленное убийство).

Суд назначил Ираиде Некрасовой наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишения права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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