Не так обсуждали

Заксобрание Ульяновской области приняло закон о том, что теперь облправительство будет регулировать правила проведения публичных слушаний в Ульяновске. В министерстве имущественных отношений и архитектуры, которое инициировало изменения, заявляют, что по новым правилам общественные обсуждения в Ульяновске станут более эффективными. Городские и областные депутаты в этом ­сомневаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области

В минувшую пятницу на вне­очередном заседании заксобрания Ульяновской области были приняты изменения в закон о перераспределении полномочий в градостроительной деятельности между органами МСУ и региональным правительством. Законопроект был инициирован министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Согласно вносимым изменениям, на региональный уровень передаются полномочия муниципального образования «город Ульяновск» в части установления порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и т.д. При этом организацией и проведением самих публичных слушаний и общественных обсуждений в градостроительной сфере все равно будет заниматься администрация Ульяновска.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, вносимые изменения «обусловлены необходимостью единообразного подхода к процессу внесения изменений в градостроительную документацию муниципальных образований Ульяновской области». Ранее, в июле 2021 года, приказом министерства строительства и архитектуры Ульяновской области № 153пр для районов области уже было утверждено положение о порядке организации общественных обсуждений и публичных слушаний.

Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин, представляя законопроект, напомнил, что в августе заксобранием уже был принят закон, передающий на региональный уровень полномочия по подготовке и утверждению генплана областного центра, правил землепользования и застройки и т.д. «Поэтому мы просим также закрепить среди полномочий возможность подготовки унифицированных правил в части установления порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний»,— отметил министр.

Между тем в Ульяновске уже действуют утвержденные гордумой правила проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Они полностью соответствуют требованиям Градостроительного кодекса и во многом даже повторяют его. Однако депутаты гордумы, регионального заксобрания и общественные активисты неоднократно указывали на проблемы с общественными обсуждениями, когда администрацией города все формально делается по правилам, но так, чтобы общественность приняла в этих обсуждениях минимальное участие и количество замечаний было сведено к минимуму.

Фракция КПРФ заксобрания законопроект поддержала. Как отметил лидер фракции Виталий Кузин, в Ульяновске сложилась практика, когда население ничего о предстоящих слушаниях не знает, потому что его как положено не извещают или слушания проводятся в рабочее время, потом гордума все утверждает, «и дальше строят все, что хотят»: «Надо менять формат проведения слушаний, чтобы в них реально принимало участие население. Реформа нужна, и главное, чтобы она позволила учитывать мнение населения, и тогда мы сможем навести порядок в градостроительной деятельности».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев заявил, что «часть полномочий забрали, часть оставили», «при этом проводить общественные обсуждения все равно будет город, давать разрешения на строительство тоже». «А у семи нянек дитя без глаза. Может, тогда заберете себе все полномочия, тогда мы хоть будем знать, с кого спрашивать»,— спросил депутат министра. На это господин Додин ответил, что сначала надо навести порядок с генпланом. «А когда наведем порядок, подумаем о завершении полного цикла»,— сказал ­министр.

Секретарь реготделения «Единой России», депутат заксобрания Владимир Камеко пытался выяснить у министра: «С какой целью вы это делаете? Вы сейчас гарантированно заявляете, что после внесения изменений вы все проблемы купируете?» «Постараемся купировать»,— ответил министр. Но слово «постараемся» не устроило депутата.

«Если раньше градостроительный план принимали депутаты гордумы и с них можно было спросить, то теперь какие-то чиновники. И с каждым разом, перераспределяя полномочия на региональный уровень, мы только усугубляем ситуацию в плане градостроительного беспредела. А как их интересует мнение населения, показала ситуация с территорией суворовского училища»,— заявил внефракционный депутат Матвей Володарский, находящийся в постоянной оппозиции к исполнительной власти региона.

Несмотря на критику, законопроект был принят сразу в двух чтениях большинством голосов.

Помощник губернатора по градостроительной деятельности Ольга Мельникова пояснила «Ъ», что унифицированные правила «станут более удобными для всех». Кроме того, по ее словам, «внесение определенных тонкостей в процедуру будет иметь положительный эффект, например, допустимость проведения слушаний в выходные дни», а также унификация для всех форм отчетности и обращений. Она также отметила, что законопроект о передаче этих полномочий предварительно согласовывался с органами власти Ульяновска и они его ­одобрили.

Впрочем, зампред гордумы Ульяновска Денис Седов в беседе с «Ъ» сказал, что с гордумой по этому поводу никто не советовался. Он подчеркнул, что в Ульяновске уже давно установлены правила проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, сформированные в соответствии с федеральным законодательством, и «установление правил обсуждений и их проведение — это полномочия, данные 131м законом местному само­управлению. «И даже если часть градостроительных полномочий передана на региональный уровень, это не значит, что и установление правил проведения обсуждений тоже можно передать»,— сказал депутат.

Собеседник «Ъ», близкий к руководству города, высказал опасения, что региональные чиновники «могут воспользоваться тем, что федеральный законодатель разрешил в определенных случаях не проводить слушания и обсуждения»: «В правилах Ульяновска такой оговорки нет, зато в новых правилах она может появиться». Собеседник также заметил, что «в типовых областных правилах от 2021 года много нестыковок с Градостроительным кодексом, на что обращали внимание представители муниципальных районов».

Председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев в беседе с «Ъ» выразил надежду, что «ситуация с учетом мнения народа все же улучшится». Однако заметил, что дело не в правилах, которые в любом случае должны полностью соответствовать требованиям Градостроительного кодекса, а в том, как эти правила исполнять. «А исполнять, как и раньше, все равно будет мэрия»,— сказал господин Грачев.

Сергей Титов, Ульяновск