Оффшор просят с берега

Компания «Гринхаус Девелоперс Лтд», зарегистрированная в оффшорной зоне – на Британских Вергинских островах, может лишиться земельного участка в селе Кабардинка. Участок расположен на берегу Черного моря и предназначен под индивидуальную жилую застройку. С соответствующим требованием в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась администрация Геленджика. Юристы говорят, что город-курорт включен в перечень приграничных территорий, где иностранным компаниям запрещено владеть землей, поэтому все законно.
Поселок Кабардинка является одним из российских населенных пунктов, где иностранным компаниям запрещено владеть землей
Фото: Дмитрий Михеенко
Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) принял к производству иск администрации Геленджика к компании «Гринхаус Девелоперс Лтд» с требованием о принудительной продаже, принадлежащего ответчику земельного участка в селе Кабардинка. Исковое заявление размещено в картотеке арбитражных дел.
Спорный участок расположен на одной из главных улиц Кабардинки – Мира. Его площадь, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет 13 соток. Земля имеет статус ИЖС. Как сообщили в администрации Геленджика, в настоящий момент данная территория не застроена.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Гринхаус Девелоперс Лтд» зарегистрирована в 2007 году на острове Тортола (Британские Виргинские острова, признанные одним из самых крупных мировых оффшоров). Основной вид деятельности – «строительство прочих сооружений». Компания отмечена в числе бывших совладельцев иркутского завода «Эталон» (торговля машинами и оборудованием), московского ООО «Грин Хаус» (оптовая торговля табачными изделиями), московской строительной компании «Альянсстрой» и пр.
Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика, указом президента РФ утвержден перечень приграничных территорий, где иностранные граждане и компании не могут владеть землей, на Кубани в этот перечень входят 12 муниципалитетов, включая Геленджик, Новороссийск, Анапу, Сочи, а также Ейский, Каневской, Мостовской, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский, Туапсинский и Щербиновский районы.
Согласно российскому законодательству (ст. 238 ГК РФ), если в собственности зарубежной компании или иностранца все-таки оказалась такая земля, она должна быть отчуждена в течение определенного периода. Если отчуждение участка не произошло, он подлежит принудительной продаже.
«Поскольку спорный земельный участок не был в установленный законом срок отчужден ответчиком, администрация Геленджик вынуждена обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением», – отметили в мэрии курорта.
Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что у администрации Геленджика есть все правовые основания для подачи данного искового заявления. «Каких-либо сложностей у истца в судебном процессе не может возникнуть, так как эта земля в силу закона не может принадлежать офшорной компании. Участок продадут через аукцион с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передадут в государственную или муниципальную собственность с возмещением стоимости, определенной судом. В последнем случае выплата будет уменьшена на сумму затрат по его отчуждению. Оценка стоимости в любом из сценариев производится исходя из его рыночной цены», – комментирует юрист.
В прошлом году, по данным администрации Краснодарского края, региональным департаментом имущественных отношений в суд было направлено более 280 исковых заявлений о прекращении права собственности иностранных граждан, владеющих земельными участками в приграничной территории края. 189 из них удовлетворены в суде. По остальным случаям на момент рассмотрения дела собственники получили российское гражданство.
Читайте нас в Telegram