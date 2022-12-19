Оффшор просят с берега

Компания «Гринхаус Девелоперс Лтд», зарегистрированная в оффшорной зоне – на Британских Вергинских островах, может лишиться земельного участка в селе Кабардинка. Участок расположен на берегу Черного моря и предназначен под индивидуальную жилую застройку. С соответствующим требованием в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась администрация Геленджика. Юристы говорят, что город-курорт включен в перечень приграничных территорий, где иностранным компаниям запрещено владеть землей, поэтому все законно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселок Кабардинка является одним из российских населенных пунктов, где иностранным компаниям запрещено владеть землей

Фото: Дмитрий Михеенко Поселок Кабардинка является одним из российских населенных пунктов, где иностранным компаниям запрещено владеть землей

Фото: Дмитрий Михеенко

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) принял к производству иск администрации Геленджика к компании «Гринхаус Девелоперс Лтд» с требованием о принудительной продаже, принадлежащего ответчику земельного участка в селе Кабардинка. Исковое заявление размещено в картотеке арбитражных дел.

Спорный участок расположен на одной из главных улиц Кабардинки – Мира. Его площадь, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет 13 соток. Земля имеет статус ИЖС. Как сообщили в администрации Геленджика, в настоящий момент данная территория не застроена.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Гринхаус Девелоперс Лтд» зарегистрирована в 2007 году на острове Тортола (Британские Виргинские острова, признанные одним из самых крупных мировых оффшоров). Основной вид деятельности – «строительство прочих сооружений». Компания отмечена в числе бывших совладельцев иркутского завода «Эталон» (торговля машинами и оборудованием), московского ООО «Грин Хаус» (оптовая торговля табачными изделиями), московской строительной компании «Альянсстрой» и пр.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика, указом президента РФ утвержден перечень приграничных территорий, где иностранные граждане и компании не могут владеть землей, на Кубани в этот перечень входят 12 муниципалитетов, включая Геленджик, Новороссийск, Анапу, Сочи, а также Ейский, Каневской, Мостовской, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский, Туапсинский и Щербиновский районы.

Согласно российскому законодательству (ст. 238 ГК РФ), если в собственности зарубежной компании или иностранца все-таки оказалась такая земля, она должна быть отчуждена в течение определенного периода. Если отчуждение участка не произошло, он подлежит принудительной продаже.

«Поскольку спорный земельный участок не был в установленный законом срок отчужден ответчиком, администрация Геленджик вынуждена обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением», – отметили в мэрии курорта.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что у администрации Геленджика есть все правовые основания для подачи данного искового заявления. «Каких-либо сложностей у истца в судебном процессе не может возникнуть, так как эта земля в силу закона не может принадлежать офшорной компании. Участок продадут через аукцион с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передадут в государственную или муниципальную собственность с возмещением стоимости, определенной судом. В последнем случае выплата будет уменьшена на сумму затрат по его отчуждению. Оценка стоимости в любом из сценариев производится исходя из его рыночной цены», – комментирует юрист.

В прошлом году, по данным администрации Краснодарского края, региональным департаментом имущественных отношений в суд было направлено более 280 исковых заявлений о прекращении права собственности иностранных граждан, владеющих земельными участками в приграничной территории края. 189 из них удовлетворены в суде. По остальным случаям на момент рассмотрения дела собственники получили российское гражданство.

Наталья Решетняк

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