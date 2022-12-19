Лейтенант отбил атаку

Звезду Героя России в Омске вручили семье погибшего на Украине командира танкового взвода 23-летнего Николая Данильченко. В специальной военной операции лейтенант принимал участие с первых ее дней, победил в нескольких крупных танковых боях, подбив два десятка бронемашин противника. 25 сентября, когда в танке закончились снаряды к орудию, офицер направил боевую машину к позициям российских солдат, которым грозило окружение, и прикрывал их отход из пулемета. Танкисты сумели отбить атаку противника, но попали под обстрел, в результате которого лейтенант погиб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Омске семье погибшего в ходе спецоперации офицера-танкиста Николая Данильченко вручили звезду Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. От имени Мин­обороны России командующий Северным флотом Александр Моисеев выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера награду. «Ценой своей жизни он спас жизни своих боевых товарищей. Подвиг Николая Данильченко является, несомненно, примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией»,— заявил командующий. Губернатор Александр Бурков сказал слова благодарности родителем Николая Данильченко, преподавателям омского кадетского корпуса и бронетанкового института, где обучался офицер. «В этом зале находятся те люди, которые повлияли на характер и на отношение к жизни нашего героя»,— сказал на церемонии глава региона.

По данным региональных властей, Николай Данильченко участвовал в специальной военной операции с первых ее дней. За время боевых действий его экипаж в ряде крупных сражений уничтожил в общей сложности свыше 20 единиц бронетехники. Один из таких боев произошел в марте у села Дементиевка Харьковской области. Во время дежурства на опорном пункте экипаж танка обнаружил колонну техники противника и открыл по ней огонь, не дав развернуться в боевые порядки. Были подбиты три танка, БМП неприятеля и отражены атаки солдат ВСУ на занимаемые позиции. Перейдя в контр­наступление, танк из орудия смел две огневые точки и опорный пункт противника, уничтожил три единицы бронетехники и полтора десятка военнослужащих противника.

В начале апреля при атаке ВСУ на село Цуповка противник подбил танк, входивший во взвод Данильченко. Перегородив подбитый танк своим, лейтенант приказал механику-водителю и наводчику-оператору достать раненых из горящей машины и перенести в безопасное место, прикрывая их отход огнем. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих и семь бронемашин, удалось сохранить личный состав и удержать оперативно важный населенный пункт.

В конце апреля танковая группа лейтенанта Данильченко попала в засаду противника, в боевую машину, в которой находился он сам, попала противотанковая управляемая ракета. Офицер получил ранение и контузию, но смог эвакуировать свой экипаж и вывести подразделение и технику из окружения без потерь. В июне, не дождавшись окончания реабилитации, офицер вернулся на передовую.

25 сентября экипаж лейтенанта Данильченко в бою с превосходящими силами противника уничтожил пять танков и сменил позицию, чтобы пополнить боекомплект орудия. В этот момент неприятель предпринял массированное наступление на подразделение российских солдат. Чтобы предотвратить окружение, офицер, не дожидаясь загрузки боекомплекта, поспешил им на помощь. Используя один лишь танковый пулемет, экипаж отбил наступление противника и остался прикрывать отход российских войск на запасные позиции. В результате минометного обстрела танк лейтенанта Данильченко вышел из строя. «Экипаж под командованием офицера продолжил бой стрелковым оружием. Уничтожая живую силу противника, танкисты попали под прицельный артиллерийский обстрел, в результате которого Николай Данильченко получил смертельные ранения»,— рассказали в правительстве Омской области.

4 октября Николай Данильченко был похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении лейтенанту звания Героя России посмертно.

Альберт Константинов