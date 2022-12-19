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В ближайшие дни в Удмуртии продолжится похолодание и сохранится гололедица

На Удмуртию движется холодный арктический воздух. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, температура продолжит снижаться и к вечеру 19 декабря составит -9..-14°С.

Ночью температура воздуха опустится до -15°..-20°С, завтра днем не превысит -13..-18°С. Местами ожидается небольшой снег, ветер стихнет до 2-7 м/с. Ночью 21 декабря столбик термометра опустится до -18..-23°С, днем -14..-19°С.

Самая холодная ночь ожидается на 22 декабря: -23..-28°С. Однако уже к вечеру температура повысится до -5..-10°С, начнется небольшой снег и усилится ветер. К субботе прогнозируется оттепель с максимальными температурами 0..+2°С. Ожидается небольшой и мокрый снег. Во все дни на дорогах сохранится гололедица.

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