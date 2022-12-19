Стоимость новогоднего стола для нижегородской семьи выросла на 7,8% за год

В Нижегородской области условный набор продуктов для новогоднего стола обойдется в 7,5 тыс. для семьи из четырех человек. Сумма стала на 7,8% больше, чем в прошлом году, подсчитали в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заметнее всего подорожали кондитерские изделия (+24,6%), чай (+21,5%), рыбные деликатесы (+20%) и соки (+20%).

Стоимость салата оливье за год почти не изменилась и составила 365 руб. (год назад – 363 руб.), «селедки под шубой» – 196 руб. (год назад – 192 руб.).

По результатам опроса SuperJob, нижегородцы рассчитывают потратить на празднование Нового года 14,3 тыс. руб., не считая трат на подарки. Сумма за год снизилась на 1,5 тыс. руб.

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Анастасия Еремина