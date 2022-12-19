В Сочи похоронили «страх публичных выступлений»

В социальных сетях распространилось видео бутафорских похорон «страха публичных выступлений» на улице Навагинской в Сочи. Как сообщает «КП-Кубань», организатором перфоманса является коуч Дмитрий Мезенцев.

По данным издания, акция была проведена с целью помочь участникам раскрепоститься и перестать бояться выступлений на публике.

По данным Telegram-канала Kub-Mash, организатора задержали. В полиции данные сведения оперативно не прокомментировали, потребовав прислать официальный запрос.

Связаться по телефону с Дмитрием Мезенцевым корреспонденту «Ъ-Кубань» не удалось, после соединения включается автоответчик.

Анастасия Донскова

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