Фигурировавшую в деле экс-главы минстроя Удмуртии Ивана Ястреба компанию оштрафовали на 20 млн рублей

Компанию «Экотон Инжиниринг» оштрафовали на 20 млн руб. по делу о коррупции. Директор этого предприятия передала в октябре 2020 года взятку в 1,9 млн руб. тогдашнему генеральному директору ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивану Ястребу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Эта сумма была частью взятки в 9 млн руб. За это директор ГУП «ТПО ЖКХ» должен был принять поставленное очистное оборудование и выполненные работы по его монтажу и оплатить договоры.

В отношении ООО «Экотон Инжиниринг» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Напомним, в июле 2022 года вступил в законную силу приговор в отношении экс-директора ТПО ЖКХ УР Ивана Ястреба. Его признали виновным в получении взятки, в том числе через посредника, и мошенничестве при получении выплат (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Другого фигуранта дела, Александра Холодова, признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

С учетом смягчающих обстоятельств судом Ивану Ястребу назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 14 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на семь лет.

Другого фигуранта дела, Александра Холодова, приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 10 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.