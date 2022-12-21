Прыжок веры

Смена геоэкономической ситуации сильно отразилась на экспортно ориентированной экономике Свердловской области — большинство из отраслей в январе — октябре пока не достигли прошлогодних показателей. Несмотря на это, уральский бизнес настроен оптимистично: продолжает инвестировать в свои производства, наращивая мощности и объемы выпускаемой продукции. По мнению экспертов, Свердловская область — самодостаточный регион для налаживания процесса импортозамещения во многих отраслях промышленности, хотя процесс стабилизации ситуации стоит ожидать не ранее второй половины 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе — октябре составил 98,1% к прошлому году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе — октябре составил 98,1% к прошлому году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состоянии стояния

По данным Свердловскстата, индекс промышленного производства Свердловской области в январе — октябре 2022 года составил 98,1% к прошлому году. Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,2%, объемы обрабатывающих производств — на 2,2%. Среди обрабатывающих производств прошлогодние показатели пока превышают производства резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, машин и оборудования. Наибольшее отставание у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (66,3% к аналогичному периоду 2021 года), полиграфических производств (66,8%), производителей компьютеров, электронных и оптических устройств (77,2%).

Если по объему отгруженной продукции добытых полезных ископаемых за январь — октябрь удалось достигнуть только 77,6% к аналогичному периоду 2021 года (108,5 млрд руб.), то у обрабатывающих производств показатели выросли на 9,5% и составили чуть более 2,2 трлн руб. «Натуральный объем производства незначительно снизился, но он компенсируется ростом цен на продукцию. При этом реальная картина может разительно отличаться от статистики»,— пояснил председатель комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Андрей Мисюра.

По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрея Беседина, низкие статистические данные отраслей экономики в сентябре — октябре нельзя считать показательными: «В марте — апреле все серьезно менялось, но большинство предприятий работали еще по предыдущим заказам. К маю уже начали ощущаться последствия перемен. Вся совокупность отрицательных факторов пришлась на август — сентябрь, но к осени уже начала работать некая “иммунная система” — результат тех действий, контрмер, которые предприятия запускали еще марте — апреле, и сейчас надо смотреть данные за весь год, чтобы понять реальную картину».

Экспортно ориентированная экономика Свердловской области была и остается сильной стороной региона, считает Андрей Беседин, однако во время нынешнего серьезного кризиса это стало главной уязвимостью. По данным рейтинговой службы НРА, объем грузоперевозок снизился на 12% по сравнению с 2021 годом. В результате вместо «инертного использования уже годами налаженных каналов поставок» бизнес вынужден искать новых поставщиков внутри России или в азиатских странах, например, Китае, Индии и Пакистане. Параллельно с этим предпринимателям нужно заниматься импортозамещением с максимально возможным набором компонентов и оборудования отечественного производства, потому что в будущем на страны-партнеры может оказываться давление «недружественными» странами.

«Традиционно хуже всего себя чувствуют отрасли машиностроения, в том числе авиастроители. Большая доля импортных компонентов не дает быстро перейти к ускоренному производству техники. Здесь, вероятно, речь должна идти о проектных решениях с поддержкой Минпромторга РФ, которые позволят профинансировать ключевые направления развития в области импортозамещения компонентов вне зависимости от общего финансового состояния предприятий под гарантии госзаказа»,— отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В целом, зависимость свердловского бизнеса от европейских поставок довольно высока. Так, в металлургии она достигает 50%, сообщил профессор Уральского института управления — филиала РАНХиГС, доктор экономических наук Роберт Акьюлов. По его словам, сюда относятся валки для прокатных станов и другой продукции компаний Danieli (Италия), SMS group (Германия) и Primetals Technologies (Великобритания).

Впрочем, участники рынка и эксперты уверены, что свердловская промышленность обладает потенциалом по наращиванию производства продукции с высокой добавленной ценностью. «Этому способствует ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, Свердловская область — один из ключевых научно-технологических центров России, концентрирующий ряд ведущих академических, научно-образовательных и научно-производственных организаций. Во-вторых, это ведущий логистический узел страны, здесь есть крупнейший региональный аэропорт, развитая и одна из самых протяженных сетей автомобильных дорог, а СвЖД занимает второе место по объемам погрузки в России»,— подчеркнул президент Горнопромышленной ассоциации Урала, ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Алексей Душин.

Прощание с Россией

Уход иностранных компаний с российского рынка серьезно отразился на высокотехнологичных производствах. Предприятия понимают, что для качественного заполнения освободившейся ниши необходимы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой продукцию, а для этого требуется время и крупные инвестиции. «Цикл разработки может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет при условии, что все ограничения, например, на закупку комплектующих, сертификацию и испытания, сняты. Обеспечение денежными средствами уже задача государства. При этом существующие механизмы субсидирования не подойдут. Они инертны в части сроков, бюрократических процедур заключения договоров и отчетности по ним»,— считает Андрей Мисюра.

Некоторые российские активы уходящих из страны иностранных холдингов были выкуплены уральскими компаниями. Летом Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) завершила приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота» — золотодобывающей компании, специализирующейся на добыче из россыпных месторождений, которая стала первым «золотым» активом холдинга. По итогам прошлого года «Сусуманзолото» входило в топ-10 золотодобывающих компаний России, произведя 7,3 т золота. В сентябре, с разрешения президента РФ Владимира Путина, за сумму свыше $600 млн УГМК приобрела активы еще одной золотодобывающей компании — Petropavlovsk, зарегистрированной в Великобритании. В России она производит золото на предприятиях «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловские предприятия увеличили вложения в основной капитал на 7%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловские предприятия увеличили вложения в основной капитал на 7%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Компания «Атомстройкомплекс» купила российские активы норвежского производителя красок Jotun. Продажу бизнеса норвежская компания объяснила сложностями работы в условиях санкций, при этом в Jotun заявили, что все сотрудники сохранят свои должности, однако бренды, интеллектуальная собственность и технологии производителя красок не являются частью сделки.

В силе остается договор производственного франчайзинга, подписанный между Aircraft Industries и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) в декабре 2015 года. Документ предусматривает организацию производства самолета L-410 в Свердловской области. По данным регионального министерства промышленности, в течение 30 лет УЗГА имеет право пользоваться техническими схемами, расчетами, инженерными решениями и модернизировать модель.

Жизнь предприятий

По словам Андрея Беседина, настрой свердловских предприятий позитивный: «Пандемийные годы подготовили нас. Если в 2020–2021 годах при принятии решений были задержки, то в начале этого года перенастройка происходила с ходу. Ряд экспертов говорит, что бизнес занял позицию ожидания, поставил на паузу реализации проектов, но это не про Свердловскую область. Я не знаю ни одного предприятия среди крупного, среднего и малого бизнеса, которое сказало бы, что все пропало. Многие уже адаптировались к нынешним реалиям».

По данным НРА, свердловские предприятия увеличили вложения в основной капитал на 7% в сравнении с прошлым годом. Новоуральская компания «Эко­альянс» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») планирует запустить новую производственную линию по выпуску каталитических блоков последнего поколения, которые будут поставляться российским производителям автомобилей. Катализаторы предприятия соответствуют международному стандарту «Евро-6», благодаря чему продукцию можно будет отправлять на экспорт. Сегодня «Экоальянс» — единственный российский производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие производит катализаторы для автомобилей ВАЗ, ГАЗ и AURUS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты прогнозируют снижение прибыли промпредприятий по итогам года на 3–4%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эксперты прогнозируют снижение прибыли промпредприятий по итогам года на 3–4%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ПАО «Уралхиммаш» — один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей, а также атомной и традиционной энергетики — в 2022 год вошел с портфелем заказов в объеме 13,2 млрд руб., к концу третьего квартала он вырос на 45% и достиг максимума современной истории завода — 19,1 млрд руб. В годовом объеме «Уралхиммаш» планирует показать 8 млрд руб. товарного выпуска и более 9 млрд руб. выручки, превысив рекордную для предприятия выручку 2021 года в 8 млрд руб., сообщили в пресс-службе предприятия.

В течение года завод заключил несколько крупных договоров на поставку блочного оборудования для Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЯНАО) и Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНАО), а также начал ряд проектов в партнерстве с Enter Engineering для Байсунского газоперерабатывающего завода (Узбекистан) и подземного хранилища газа в Газли (Узбекистан). При этом большую долю в выручке первого полугодия составили заключенные ранее проекты в атомной отрасли по изготовлению и поставке оборудования для турецкой АЭС «Аккую», Курской АЭС, «Атоммашэкспорт», а также шаровых резервуаров для Иркутского завода полимеров и Амурского газохимического комплекса. В новом году «Уралхиммаш» планирует выполнять заказы для СИБУРа, «Русхимальянса», «Иркутской нефтяной компании», «Роснефти».

Свердловские власти и профессиональные сообщества неоднократно высказывались о готовности предоставить поддержку предприятиям. По данным СОСПП, одной из обсуждаемых мер стала промышленная ипотека. Причем союз уже сейчас видит перспективу расширения условий ее предоставления не только на покупку готовых зданий, но и на реконструкцию, модернизацию и строительство новых зданий.

«Системная проблема заключается в подходах оказания мер поддержки. Предприятиям важно понимать четкий алгоритм своих действий, у кого оно может проконсультироваться, кто поможет собрать пакет документов, ведь большая часть заявок отклоняются по формальным признакам, хотя в целом проект может соответствовать всем требованиям»,— пояснил Андрей Мисюра. Он отметил, что меры поддержки отдельных отраслей или конкретных предприятий не всегда дают нужный эффект для экономики, так как несмотря на отечественные разработки, производственные процессы могут строиться на зарубежном оборудовании, сырье и материалах, что в случае разрыва партнерских отношений и логистических цепочек перестанет быть эффективным. «Финансирование должно идти от идеи до серийного выпуска в рамках одной меры поддержки. Подходы к господдержке должны стать более гибкими, охватывать целые связки предприятий и отраслей, фокусироваться на поддержке кооперации, связанной с данной отраслью, а это все поставщики, потребители и прочее. Только в таком случае у нас начнет появляться технологическая независимость, которая становится приоритетом в существующих условиях вместо импортозамещения, начнут появляться аналоги, которые не уступят ушедшим с рынка товарам»,— резюмировал господин Мисюра.

Подводя итоги

НРА прогнозирует некоторую просадку по прибыли промпредприятий по итогам 2022 года на уровне 3–4%. «При этом в отдельных отраслях, например, в металлургии и энергетике, скорее можно говорить о некотором росте. В первом полугодии 2023 года негативные тенденции будут нарастать, а во второй половине, вероятно, начнется восстановление»,— пояснил Сергей Гришунин.

По мнению Андрея Беседина, бизнесу «нужно подготовить мышечную массу». «Раньше зарубежные компании забивали наш рынок своими брендами. После их ухода период жесткой агрессивной конкуренции закончился, и у нашего бизнеса есть возможность занять эти ниши, наработать опыт, имя»,— пояснил он.

Сейчас предприятия пересматривают свои бизнес-модели, выясняя, на чем и за счет чего можно зарабатывать. По мнению Андрея Мисюры, в среднесрочной перспективе можно ожидать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) региона, который сейчас активно наращивает мощности и объемы производств. «Увеличение производства продукции ОПК — это прямая поддержка экономики. Когда в один из наиболее значимых секторов нашей промышленности, в котором работает значительное число людей, вливают финансовые потоки, то экономика поддерживает платежеспособный пул населения. Частный бизнес может стать новым поставщиком услуг и дефицитных комплектующих для ОПК»,— пояснил представитель комитета СОСПП.

Наряду с импортозамещением актуальной в 2023 году останется тенденция к переориентации и реструктуризации. «Поиск новых рынков сбыта и создание новых логистических цепочек — направления, по которым бизнес активно развивался в 2022 году, и эта тенденция сохранится в ближайшее время»,— пояснил Алексей Душин. Реструктуризацию бизнеса Роберт Акьюлов предлагает решать за счет развития инновационных предприятий и создания единых производственных кластеров по принципам советских территориально-производственных комплексов, но в современных условиях. «Государство должно содействовать открытию рядом с основным производством нескольких смежных предприятий, которые могут функционировать до его запуска, формируя ресурсный потенциал и стабилизируя ситуацию на рынке труда»,— добавил эксперт.

Ирина Пичурина