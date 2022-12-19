Виза с оглядкой на биографию

Гражданам России, работавшим в компаниях под санкциями, отказывают в рабочих визах Евросоюза. Как выяснил “Ъ FM”, консульства Германии заворачивают практически все анкеты IT-специалистов из Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка. Визы не дают даже членам семьи, если они когда-то работали в этих кредитных организациях. Официальная формулировка — неблагонадежность соискателя. Какие варианты остались у тех, кто ищет работу за границей? И где проще получить рабочую и бизнес-визу? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Десятки отказов в выдаче рабочих виз — и это в декабре. Такого не было никогда, говорят опрошенные “Ъ FM” представители визовых центров. Самая сложная ситуация с получением национальной визы в Германии. Консульства ФРГ отказывают всем россиянам, кто работал в санкционных компаниях и банках, делится консультант по вопросам миграции в Германию, основатель компании «Тупа-Германия» Евгений Лебедев: «Все эти люди так или иначе были связаны со Сбербанком, ВТБ и с Альфа-банком. Это касается не только основных заявителей, которые нашли работу, но и членов семьи. Если супруг когда-то работал в одном из этих трех банков, ему отказывают.

По этой причине, видимо, в список документов, подаваемых на визу по воссоединению, три-четыре недели назад добавили биографию. Таким образом, скорее всего, и вычисляют людей, которые имели либо имеют какое-то отношение к данным структурам».

Работая в санкционных компаниях, соискатели могли поддерживать спецоперацию, и присутствие таких сотрудников ставит под угрозу интересы Федеративной Республики Германия. Отказы с такой формулировкой опубликованы в Telegram-каналах по релокации. При этом официально никакой информации нет. Видимо, есть внутренний циркуляр МИД ФРГ. Консульство Германии в Москве не смогло предоставить оперативный комментарий.

Но, как выяснил “Ъ FM”, многие уже подали апелляцию. Под запись они говорить не хотят, пока нет решения. Но уже создана инициативная группа, которая готовит коллективный иск в суд.

Что касается работодателей, немецкие компании активно берут российских специалистов, отмечает петербурженка Кристина, которая уехала в Берлин летом 2022 года: «Я работаю аналитиком в компании Flink — это служба быстрой доставки продуктов. Работодатель ждал меня более трех месяцев.

В Германии срок, за который вы извещаете о желании уволиться составляет три месяца, а в России — две недели. Поэтому и ждать сотрудника здесь готовы значительно дольше. У нас большая международная компания, в которой работают ребята из разных стран — из России, Украины, Белоруссии. Какого-то особого отношения из-за своего паспорта я не заметила ни в Европе, ни в ФРГ».

Гражданство соискателей — последнее, на что смотрят европейские хедхантеры. Главное — опыт работы в международных организациях, говорит карьерный консультант Анна Знаменская. Она отметила, что получила рабочую визу Испании сразу после начала спецоперации: «Когда какие-то компании стали закрывать офисы в России и Белоруссии, например, Wargaming или Playrix, другие, наоборот, написали у себя в социальных сетях: "дорогие русские и белорусы, приходите к нам на работу".

Я не знаю о существовании запретов на прием российских специалистов на уровне компаний. У нас люди уезжают в Голландию, во Францию, в Америку с русскими паспортами. И все нормально».

Вопрос в том, как получить рабочую визу. Закона, который бы препятствовал этому, когда у соискателя уже есть оффер — приглашение от работодателя — нет. Но на практике консульства Евросоюза отказывают россиянам и не дают даже бизнес-визы, отмечает управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова: «С бизнес-визами стало достаточно сложно. Ужесточился список документов. Теперь приглашение от партнеров должно быть для любого консульства в оригинале. Раньше можно было предоставить в электронном виде. Самые большие проблемы с Германией и Италией. Чуть ли не каждый третий-четвертый заявитель получает отказ. Плохо выдают разрешительные документы Швеция и Австрия».

По словам госпожи Широковой, проще всего получить шенгенскую визу Испании и Греции. Они тщательно смотрят на документы, но визы, пусть даже короткие, дают. Доля одобренных американских разрешительных документов для россиян сегодня — 75%. Единственное препятствие: придется ловить запись и на подачу документов лететь в Европу или Азию.

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