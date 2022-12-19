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Гидрометцентр: московские сугробы начнут таять 22 декабря

Рекордно большие сугробы в столице начнут таять в четверг, 22 декабря, когда температура воздуха приблизится к нулю градусов. 24 декабря температура вырастет до +4°C. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Снегопад в Москве

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Москвичи в заснеженном дворе

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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«К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс. Это приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится: ночью и днем будет температура около ноля — от –3°C до +3°C»,— сообщил господин Вильфанд.

С 22 декабря осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. При этом снег не растает за два-три дня, добавил он.

Вчера, 18 декабря, из-за снегопада в трех аэропортах Москвы отменили 100 рейсов. Высота сугробов достигла рекордной отметки — от 33 до 38 см.

Анастасия Ларина

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