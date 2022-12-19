Круизный лайнер Astoria Grande отправился в первый зимний тур из Сочи в Турцию

Круизный лайнер Astoria Grande отправился в первый зимний тур из порта Сочи в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Miray Cruises, владеющую судном.

Время в пути займет семь дней. За это время лайнер зайдет в Босфор, остановится в Трабзоне, Стамбуле и других турецких городах. Туры будут осуществляться раз в неделю до 28 января 2023 года. Судно рассчитано на 1,3 тыс. пассажиров.

В летнем сезоне 2023 года число круизов на Astoria Grande увеличат до 27. За лето 2022 пассажиропоток в морпорту Сочи вырос на 70% в связи с запуском лайнера из Сочи в Турцию. За летний период текущего года в круиз отправились более 5 тыс. пассажиров.

Анастасия Донскова

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