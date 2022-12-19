Перед новогодними праздниками посещаемость пермских ТЦ выросла на 8%

В ноябре — начале декабря Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили «Ъ-Прикамье» в компании Focus Technologies. По сравнению с допандемийным и докризисным 2019 годом Mall Index в крае упал на 26%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объяснил рост посещаемости пермских ТЦ по сравнению с 2021 годом действующими на тот период «коронавирусными» ограничениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«С середины декабря начинается традиционный всплеск посещаемости торговых центров, магазинов и ресторанов региона. Как тенденция проявится в 2022 году, будет понятно уже с этой недели»,— подчеркнул Михаил Васильев.

Отметим, что в 2020–2021 годах посещаемость пермских ТЦ заметно снизилась из-за ограничений в работе торговли в связи с пандемией коронавируса. В этом году трафик в торговых центрах остается пониженным из-за сложной экономической ситуации.

По данным «Ъ» со ссылкой на Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index в крупнейших торгцентрах Москвы и Подмосковье снизился на 25% год к году и на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года.