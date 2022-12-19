СКР возбудил уголовное дело после пожара на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Следственными органами по факту пожара на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности ( ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Прокуратурой региона ход и результаты расследования взяты на контроль, сообщили в ведомстве. На месте происшествия работает прокурор города Усть-Кута близ которого находится месторождение. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

Пожар на месторождении произошел вечером 18 декабря. Пострадали семь человек. В настоящее время факельное горение на площадке буферных емкостей ликвидировано, пожар локализован.

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Анна Егорова