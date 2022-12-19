17,4 триллиона рублей составил объем внутреннего долга России на начало ноября 2022 года, сообщил Минфин. 96% внутреннего долга — это ОФЗ, 4% — госгарантии, за ноябрь показатель вырос на 977 млрд руб. (5,9%). По данным на второй квартал, внутренний госдолг составлял всего 12% ВВП, но стоимость его обслуживания высока — за 11 месяцев 2022 года процентные расходы составили 1,2 трлн руб. (рост на 26% в годовом выражении), или 5,1% расходов федерального бюджета, отмечают аналитики Telegram-канала MMI. На последних аукционах Минфин занимал много, на десять лет под фиксированную ставку выше 10% годовых.