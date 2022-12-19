Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Многие знания на фоне многих печалей

Евгения Милова о светской жизни

На прошлой неделе продолжилась декабрьская тема с премиями: в Государственном Кремлевском дворце вручали премию общества «Знание». Церемония, где ведущими были Андрей Малахов и Яна Чурикова, получилась весьма эффектной. Декорации в стиле ар-деко венчала буква З с логотипа общества. Награждения 23 лауреатов в 13 номинациях обрамляли гимн России, видеообращение Владимира Путина, танцы и песни — а в финале даже замахнулись на балет «Щелкунчик».

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Организаторы называют «Знание» главной просветительской премией России. И хотя она была учреждена лишь в прошлом году, спорить с этим утверждением едва ли кто-то решился бы. С учетом не только места проведения церемонии, но и ее участников: почетные З-значки, помимо гендиректора «Знания» Максима Древаля, вручали Сергей Кириенко, Александр Карелин, Валерий Фальков, Антон Кобяков, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Ольга Свиблова. В номинации «За лучший просветительский фильм» Федор Бондарчук наградил продюсера Михаила Тукмачева и фильм «Донбасс: возрождение». Сергей Кравцов вручал награду «За просветительскую деятельность в школе» — и победителем стал учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который не смог лично забрать награду из-за участия в СВО. Можно сказать, что новая премия «Знание» своим масштабом резко заслонила учрежденную в 2008 году Дмитрием Зиминым премию «Просветитель». Ее тоже вручают в декабре, в этот раз награждение пройдет в формате телемоста между Берлином, Тель-Авивом и Москвой.

На следующий вечер можно было бы разорваться между двумя женскими инициативами. В ресторане She проходил ужин Her Kitchen Rules. Правила были несложными: пять известных женщин творческих профессий и пять известных женщин шеф-поваров объединялись в пары для создания ужина из пяти блюд. Ксения Собчак загадала Кате Плотниковой из гастробара Alma оливье с крабом. «Только когда я попробовала этот салат с крабом, я поняла, что есть что-то лучше "Докторской" колбасы»,— пояснила она. Госпожа Плотникова решила привести ее к новым открытиям и не только радикально измельчила овощи, но и добавила к крабу черную икру. Можно сказать, просветительство так и прошло красной нитью через мероприятия недели. Дальше были цыпленок табака в азиатском стиле от Екатерины Мцитуридзе и Надежды Глушко, десерт от Марии Миногаровой и Валерии Скуратовой из EM Restaurant и прочие диковины. Первый этаж ресторана, где соавторы каждой подачи представляли свое творение, заняли гости по билетам, на втором — Ирина Зарькова принимала Марину Рудневу, Екатерину Марченко, Сердара Камбарова, Наталью Максимову, Ольгу Тарасову. Разговоры были о трудностях с визами и резко посвежевшей радости заграничного шопинга.

В это же время в королевском номере отеля Four Seasons Виктория Шелягова давала вечеринку Private Code в честь нового парфюма бренда HFC. С балкона номера, где госпожа Шелягова с подругами устраивали фотосессии, рукой было подать до кремлевских звезд. Впрочем, и среди гостей были Яна Рудковская и певица Зара. Гостям предлагалось предаваться эскапизму веками проверенными способами: рулетка и блек-джек (на деньги «банка приколов»), гадалка, иллюзионист, футбольная трансляция. Фокусник чуть не перестарался с часами Александра Раппопорта, но все закончилось хорошо, и вечеринка ушла далеко в ночь.

Еще одним истинно просветительским проектом стал спектакль-променад по мотивам «Вишневого сада» в спортивном клубе World Class на Мосфильмовской. В открывающей сцене Алексей Вертков объяснял Александре Ребенок, как выгодно будет пустить вишневый сад под дачные участки. Тренерский состав клуба в этот момент изображал сад, возмущенно шумевший руками-ветками. Далее постановка уводила потенциальных и действующих членов фитнес-клуба через зал для силовых упражнений к бассейну, спа и соляной комнате. Казалось, новое время должно было лишить нас столь неочевидных забав. С другой стороны, где бы еще столкнулся с Чеховым блогер Курбан Омаров, как не в спортзале.

Наконец, просветительскую линию подхватил «Дзен». Расставшись с «Яндексом» минувшим летом, соцсеть продолжает поиск своего истинного Я — и с этой целью застроили два этажа «Ветошный Холл». Секцию «Наука» рассекала бегущая строка научных фактов, в «Технологиях» гости сталкивались с огромным экраном с генеративной графикой, в отделе «Новаторов и чейнджмейкеров» разливали коктейли «Взаимопонимание» и «Принятие». Впрочем, не следует думать, что вечеринка превратилась в естествоиспытательский музей: параллельно прочим активностям шел концерт, ведущими которого стали Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

Предыдущая фотография
Заслуженный врач России Григорий Ройтберг (в центре) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в честь начала Хануки

Заслуженный врач России Григорий Ройтберг (в центре) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в честь начала Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, режиссер Борис Мильграм на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, режиссер Борис Мильграм на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущий Владислав Флярковский на приеме Российского еврейского конгресса, приуроченном к началу Хануки

Телеведущий Владислав Флярковский на приеме Российского еврейского конгресса, приуроченном к началу Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Радиоведущая Кира Альтман (слева), режиссер Иосиф Райхельгауз (в центре) и телеведущий Владислав Флярковский (справа) на приеме Российского еврейского конгресса

Радиоведущая Кира Альтман (слева), режиссер Иосиф Райхельгауз (в центре) и телеведущий Владислав Флярковский (справа) на приеме Российского еврейского конгресса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Радиоведущая Кира Альтман (в центре) и исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая (справа) на приеме в честь Хануки

Радиоведущая Кира Альтман (в центре) и исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая (справа) на приеме в честь Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Актриса Юлия Рутберг на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Маша Кац на приеме Российского еврейского конгресса

Певица Маша Кац на приеме Российского еврейского конгресса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак (слева) и шеф-повар ресторана Alma Екатерина Плотникова (в центре) на ужине-коллаборации «5 героинь, 5 женщин шефов» в ресторане She

Телеведущая Ксения Собчак (слева) и шеф-повар ресторана Alma Екатерина Плотникова (в центре) на ужине-коллаборации «5 героинь, 5 женщин шефов» в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анна Цуканова-Котт на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Актриса Анна Цуканова-Котт на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на ужине в ресторане She

Журналист Евгений Заболотный на ужине в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ресторатор Ирина Зарькова на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Ресторатор Ирина Зарькова на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анна Цуканова-Котт (слева) и концепт-шеф кафе деликатного питания «Без рецепта» Алена Гера в ресторане She

Актриса Анна Цуканова-Котт (слева) и концепт-шеф кафе деликатного питания «Без рецепта» Алена Гера в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент культурного фонда «Артес» Александр Достман (второй слева) и бизнесмен Олег Шелягов (в центре) на вечеринке Виктории Шеляговой Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Президент культурного фонда «Артес» Александр Достман (второй слева) и бизнесмен Олег Шелягов (в центре) на вечеринке Виктории Шеляговой Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Зара и актер Евгений Бороденко на вечеринке Private code

Певица Зара и актер Евгений Бороденко на вечеринке Private code

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова на вечеринке Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова на вечеринке Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Наташа Королева на вечеринке Private code

Певица Наташа Королева на вечеринке Private code

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время вечеринки «Найди свой Dzen» в арт-центре «Ветошный Hall»

Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время вечеринки «Найди свой Dzen» в арт-центре «Ветошный Hall»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталев во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталев во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по маркетингу на авторов платформы «Дзен» Алиса Задорожная во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Директор по маркетингу на авторов платформы «Дзен» Алиса Задорожная во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Борщева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Телеведущая Елена Борщева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелица FIF Group Алла Акперова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Совладелица FIF Group Алла Акперова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Янина Студилина во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Актриса Янина Студилина во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Савичева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Певица Юлия Савичева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модель Вики Одинцова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Модель Вики Одинцова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Наша Таня во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Певица Наша Таня во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модельер Маша Цигаль во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Модельер Маша Цигаль во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Кирилл Андросов (в центре) и генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников (справа) на премьере спектакля-променада «Вишневый сад» в клубе World Class

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Кирилл Андросов (в центре) и генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников (справа) на премьере спектакля-променада «Вишневый сад» в клубе World Class

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналистка Ирина Чайковская на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Журналистка Ирина Чайковская на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналистка Ксения Соловьева на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Журналистка Ксения Соловьева на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Съемочная группа фильма «Мира» на его премьерном показе в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Съемочная группа фильма «Мира» на его премьерном показе в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) и режиссер-постановщик шоу Александр Ревзин (справа) на показе фильма режиссера Дмитрия Киселева «Мира»

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) и режиссер-постановщик шоу Александр Ревзин (справа) на показе фильма режиссера Дмитрия Киселева «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (справа) и советник президента России по культуре Владимир Толстой на показе фильма «Мира»

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (справа) и советник президента России по культуре Владимир Толстой на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Дмитрий Киселев на премьерном показе своего фильма «Мира»

Режиссер Дмитрий Киселев на премьерном показе своего фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на показе фильма «Мира»

Певец Филипп Киркоров на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Распопов (в центре) на премьере фильма «Мира»

Телеведущий Иван Распопов (в центре) на премьере фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Плетнев на показе фильма «Мира»

Актер Кирилл Плетнев на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Зайцев на показе фильма «Мира»

Актер Кирилл Зайцев на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Рубен Дишдишян на показе фильма «Мира»

Продюсер Рубен Дишдишян на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Кристина Корбут на показе фильма «Мира»

Актриса Кристина Корбут на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 40

Заслуженный врач России Григорий Ройтберг (в центре) на благотворительном приеме Российского еврейского конгресса в честь начала Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, режиссер Борис Мильграм на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущий Владислав Флярковский на приеме Российского еврейского конгресса, приуроченном к началу Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Радиоведущая Кира Альтман (слева), режиссер Иосиф Райхельгауз (в центре) и телеведущий Владислав Флярковский (справа) на приеме Российского еврейского конгресса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Радиоведущая Кира Альтман (в центре) и исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая (справа) на приеме в честь Хануки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Певица Маша Кац на приеме Российского еврейского конгресса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая на приеме в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак (слева) и шеф-повар ресторана Alma Екатерина Плотникова (в центре) на ужине-коллаборации «5 героинь, 5 женщин шефов» в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анна Цуканова-Котт на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Журналист Евгений Заболотный на ужине в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Ресторатор Ирина Зарькова на ужине «5 героинь, 5 женщин шефов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Актриса Анна Цуканова-Котт (слева) и концепт-шеф кафе деликатного питания «Без рецепта» Алена Гера в ресторане She

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент культурного фонда «Артес» Александр Достман (второй слева) и бизнесмен Олег Шелягов (в центре) на вечеринке Виктории Шеляговой Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Зара и актер Евгений Бороденко на вечеринке Private code

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория Шелягова на вечеринке Private code в отеле Four Seasons Hotel Moscow

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Наташа Королева на вечеринке Private code

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Певица Zivert (Юлия Зиверт) во время вечеринки «Найди свой Dzen» в арт-центре «Ветошный Hall»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталев во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по маркетингу на авторов платформы «Дзен» Алиса Задорожная во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая Елена Борщева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Совладелица FIF Group Алла Акперова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Янина Студилина во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Савичева во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модель Вики Одинцова во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Наша Таня во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Модельер Маша Цигаль во время вечеринки «Найди свой Dzen»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Кирилл Андросов (в центре) и генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников (справа) на премьере спектакля-променада «Вишневый сад» в клубе World Class

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналистка Ирина Чайковская на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналистка Ксения Соловьева на премьере спектакля-променада «Вишневый сад»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Съемочная группа фильма «Мира» на его премьерном показе в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (в центре) и режиссер-постановщик шоу Александр Ревзин (справа) на показе фильма режиссера Дмитрия Киселева «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель совета директоров «Амедиа ТВ» Александр Шенкман (справа) и советник президента России по культуре Владимир Толстой на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Режиссер Дмитрий Киселев на премьерном показе своего фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Иван Распопов (в центре) на премьере фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Плетнев на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Кирилл Зайцев на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Продюсер Рубен Дишдишян на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Кристина Корбут на показе фильма «Мира»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...