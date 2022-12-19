Многие знания на фоне многих печалей

На прошлой неделе продолжилась декабрьская тема с премиями: в Государственном Кремлевском дворце вручали премию общества «Знание». Церемония, где ведущими были Андрей Малахов и Яна Чурикова, получилась весьма эффектной. Декорации в стиле ар-деко венчала буква З с логотипа общества. Награждения 23 лауреатов в 13 номинациях обрамляли гимн России, видеообращение Владимира Путина, танцы и песни — а в финале даже замахнулись на балет «Щелкунчик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Организаторы называют «Знание» главной просветительской премией России. И хотя она была учреждена лишь в прошлом году, спорить с этим утверждением едва ли кто-то решился бы. С учетом не только места проведения церемонии, но и ее участников: почетные З-значки, помимо гендиректора «Знания» Максима Древаля, вручали Сергей Кириенко, Александр Карелин, Валерий Фальков, Антон Кобяков, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Ольга Свиблова. В номинации «За лучший просветительский фильм» Федор Бондарчук наградил продюсера Михаила Тукмачева и фильм «Донбасс: возрождение». Сергей Кравцов вручал награду «За просветительскую деятельность в школе» — и победителем стал учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который не смог лично забрать награду из-за участия в СВО. Можно сказать, что новая премия «Знание» своим масштабом резко заслонила учрежденную в 2008 году Дмитрием Зиминым премию «Просветитель». Ее тоже вручают в декабре, в этот раз награждение пройдет в формате телемоста между Берлином, Тель-Авивом и Москвой.

На следующий вечер можно было бы разорваться между двумя женскими инициативами. В ресторане She проходил ужин Her Kitchen Rules. Правила были несложными: пять известных женщин творческих профессий и пять известных женщин шеф-поваров объединялись в пары для создания ужина из пяти блюд. Ксения Собчак загадала Кате Плотниковой из гастробара Alma оливье с крабом. «Только когда я попробовала этот салат с крабом, я поняла, что есть что-то лучше "Докторской" колбасы»,— пояснила она. Госпожа Плотникова решила привести ее к новым открытиям и не только радикально измельчила овощи, но и добавила к крабу черную икру. Можно сказать, просветительство так и прошло красной нитью через мероприятия недели. Дальше были цыпленок табака в азиатском стиле от Екатерины Мцитуридзе и Надежды Глушко, десерт от Марии Миногаровой и Валерии Скуратовой из EM Restaurant и прочие диковины. Первый этаж ресторана, где соавторы каждой подачи представляли свое творение, заняли гости по билетам, на втором — Ирина Зарькова принимала Марину Рудневу, Екатерину Марченко, Сердара Камбарова, Наталью Максимову, Ольгу Тарасову. Разговоры были о трудностях с визами и резко посвежевшей радости заграничного шопинга.

В это же время в королевском номере отеля Four Seasons Виктория Шелягова давала вечеринку Private Code в честь нового парфюма бренда HFC. С балкона номера, где госпожа Шелягова с подругами устраивали фотосессии, рукой было подать до кремлевских звезд. Впрочем, и среди гостей были Яна Рудковская и певица Зара. Гостям предлагалось предаваться эскапизму веками проверенными способами: рулетка и блек-джек (на деньги «банка приколов»), гадалка, иллюзионист, футбольная трансляция. Фокусник чуть не перестарался с часами Александра Раппопорта, но все закончилось хорошо, и вечеринка ушла далеко в ночь.

Еще одним истинно просветительским проектом стал спектакль-променад по мотивам «Вишневого сада» в спортивном клубе World Class на Мосфильмовской. В открывающей сцене Алексей Вертков объяснял Александре Ребенок, как выгодно будет пустить вишневый сад под дачные участки. Тренерский состав клуба в этот момент изображал сад, возмущенно шумевший руками-ветками. Далее постановка уводила потенциальных и действующих членов фитнес-клуба через зал для силовых упражнений к бассейну, спа и соляной комнате. Казалось, новое время должно было лишить нас столь неочевидных забав. С другой стороны, где бы еще столкнулся с Чеховым блогер Курбан Омаров, как не в спортзале.

Наконец, просветительскую линию подхватил «Дзен». Расставшись с «Яндексом» минувшим летом, соцсеть продолжает поиск своего истинного Я — и с этой целью застроили два этажа «Ветошный Холл». Секцию «Наука» рассекала бегущая строка научных фактов, в «Технологиях» гости сталкивались с огромным экраном с генеративной графикой, в отделе «Новаторов и чейнджмейкеров» разливали коктейли «Взаимопонимание» и «Принятие». Впрочем, не следует думать, что вечеринка превратилась в естествоиспытательский музей: параллельно прочим активностям шел концерт, ведущими которого стали Ида Галич и Дмитрий Хрусталев.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”