Токен на воду и ветер

Присвоение цифровой стоимости природным ресурсам становится одним из актуальных трендов в развитии мировых финансовых инструментов. Пока наиболее реальным направлением токенизации остаются квоты на выброс CO2, которыми торгуют биржи. На очереди вода, лес и солнце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торговля углеродными квотами в РФ была запущена только в сентябре, а законодательная база все еще очень слаба, в связи с чем реального спроса на подобные активы просто нет Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Некоторые аналитики говорят, что, развивая торговлю квотами, страны скорее подменяют экологические цели финансовыми, а на деле вместо борьбы за экологию начинают бороться с СО2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Торговля углеродными квотами в РФ была запущена только в сентябре, а законодательная база все еще очень слаба, в связи с чем реального спроса на подобные активы просто нет Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Некоторые аналитики говорят, что, развивая торговлю квотами, страны скорее подменяют экологические цели финансовыми, а на деле вместо борьбы за экологию начинают бороться с СО2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Попытки связать заботу о природе с разного рода финансовыми инструментами в последние годы предпринимают компании из разных стран. Основная политика в области монетизации природных ресурсов должна строиться на базе концепции «экономь или плати», когда компания, которая экономит ресурсы, может продавать свою экономию другим компаниям, которые не могут или не хотят экономить, объясняет Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс». В результате выбросы вредных веществ в атмосферу и излишнее потребление ресурсов будут снижаться. А поскольку «экономия» — это достаточно эфемерное понятие, токенизация поможет перевести ее в конкретные значения, говорит эксперт.

Токенизация предполагает выпуск особенных криптоактивов (токенов), привязанных к стоимости конкретного природного ресурса. Такой актив дорожает или дешевеет параллельно с ресурсом, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Токен не сможет обесцениться, но поможет в расчетах и торговле конкретными природными ресурсами. Можно будет не покупать сразу гектар леса, а купить токен на него и продать его в будущем или же обменять на физический актив. Это может выглядеть как подобие фьючерсов на товары, но они необязательно должны быть поставочными, то есть у них не будет даты экспирации»,— говорит господин Чернов.

В качестве примера аналитик приводит токен, привязанный к мировым ценам на палладий от Global Palladium Fund «Норникеля». Точно так же можно выпускать, например, токены и с привязкой к стоимости кубометра древесины какой-то конкретной породы из конкретного региона мира, добавляет господин Чернов. ЮАР летом запустила доставку воды на блокчейне. Местная компания H20 Securities привлекла $150 млн путем продажи токена H20N, обеспечивающего поставки пресной воды с помощью блокчейна.

Наиболее амбициозное заявление в 2022 году сделала Центральноафриканская Республика. Страна вынашивает революционные планы по токенизации своих природных ресурсов для привлечения иностранных инвестиций. Правда, как именно они будут реализованы, пока неясно. «Страна планирует таким образом то ли защитить свое биоразнообразие и природные ресурсы, то ли нарастить инвестиции в их добычу, что наиболее вероятно»,— отмечает Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам».

Также известность получил эстонской гринтех-проект Single Earth, основанный на выплате токенов MERIT, базовым активом для которых выступает лес. Такие токены выплачиваются владельцам земли, которые сохраняют на ней биоразнообразие. Пока MERIT можно купить на сайте проекта, они недоступны к покупке на криптовалютных биржах, но Single Earth планирует запустить торги в ближайшее время.

Углерод метит в доллары

Тема оцифровки природных ресурсов обсуждалась в ходе конференции ООН по изменению климата (COP27), которая состоялась в ноябре 2022 года. Участники сессии «Цифровые экологические активы, программируемые деньги и будущее климатического финансирования» обсуждали, как токенизация экологических активов с помощью технологии блокчейна может устранить трения в мобилизации и распределении климатического финансирования во всем мире. Как заявил бывший старший советник Банка Англии Майкл Шерен, больше всего шансов стать валютой есть у углерода.

«Мы уже выяснили, углерод довольно быстро интегрируется в систему, где он будет очень близок к валюте, по сути, это возможность взять тонну поглощенного или секвестрированного углерода с вариантом создания кривой ценообразования, с архитектурой финансовых услуг, документацией. Мы начинаем думать о том, чтобы установить цены на воду, на деревья, на биоразнообразие»,— сказал господин Шерен. Речь идет о создании систем, которые на самом деле не только создают стоимость, но и передают эту стоимость по всему миру, добавил он.

Блокчейн — это, возможно, один из наиболее прогрессивных и неисследованных финансовых феноменов на сегодняшний момент, считает господин Ковалев. Он отмечает, что энтузиастов этой технологии довольно много, в связи с чем в сфере токенизации природных ресурсов периодически появляются новые проекты. Тем не менее пока наиболее реальным направлением токенизации на практике выглядят только квоты на выброс CO2.

«Они уже обладают многими признаками криптовалюты, в связи с чем их полный перевод в цифровое поле выглядит интересно — это потенциально может снизить административные издержки, а также обеспечить широту рынка. Поле для базового актива здесь довольно широкое: могут быть использованы штрафные платежи компаний, не выполнивших нормативы, фактические выбросы CO2 или, например, определенные природные активы наподобие кейса Single Earth»,— говорит господин Ковалев. Если подобный проект будет реализован с использованием базовых активов, то это может сделать токены стабильным средством платежа, а также увеличить инвестиционную привлекательность, что скажется на популярности валюты и ее ликвидности, добавляет он.

Инициативы в этой области можно только приветствовать, но сейчас многие идеи, связанные с заботой о природе, приходится отложить, добавляет господин Тузов. «На фоне энергетического кризиса, спровоцированного США и ЕС, стало вновь выгодно отапливать углем. Так что без смены политических элит говорить о прикладных вопросах токенизации природы сложно»,— считает он.

В России спроса нет

В России тоже обсуждаются различные инициативы в области токенизации. Упомянутый выше фонд Global Palladium Fund, созданный компанией «Норникель», еще в 2020 году выпустил токены, подкрепленные палладием на цифровой платформе Atomyze. В стране реализуется проект по созданию региональной системы торговли квотами на Сахалине. К 2025 году Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности. В сентябре были запущены пилотные торги углеродными единицами на Московской бирже. Пока проект реализуется в первую очередь усилиями предприятий, но в дальнейшем он будет масштабироваться.

Тем не менее РФ сильно отстает от развитых рынков в данном направлении, уверен господин Ковалев. «Торговля углеродными квотами у нас в стране была запущена только в сентябре, а законодательная база все еще очень слаба, в связи с чем реального спроса на подобные активы просто нет. Рынок должен быть масштабирован за счет переноса Сахалинского проекта на другие регионы, а также серьезного ужесточения законодательной базы природопользования, от базовых понятий до системы штрафов и поощрений»,— говорит он.

Владимир Чернов, напротив, считает, что Россия одной из первых начала продумывать токенизацию редких ресурсов. А сама по себе идея криптоактивов заключается как раз в анонимности покупателей и продавцов за счет децентрализации. Вероятно, в России в ближайшие годы могут разработать и запустить также токены на металлы, лес, утверждает эксперт.

«Мировые тенденции должны соотноситься с реальностью. А реальность такова, что цены на один из самых экологичных ресурсов — газ — искусственно разогнаны вверх. Атомная энергетика позиционируется на Западе как вредная для экологии. Работу ГЭС в некоторых странах вообще не считают "зеленой" энергетикой. Пока мировой тренд основан на таких подходах, России нет смысла в нем участвовать»,— рассуждает господин Тузов.

По его мнению, развивая торговлю квотами, страны скорее подменяют экологические цели финансовыми, а на деле вместо борьбы за экологию начинают бороться с СО2. Россия в силу потерь производственных мощностей с 1990 года внесла существенный и реальный вклад в снижение вредных выбросов в атмосферу Земли, добавляет эксперт. При этом из-за того, что экономика РФ стала достаточно маленькой, существенного места в мировом рынке квот Россия не занимает. Учитывая сильную инженерную школу, выпускающую профессиональных энергетиков, нашей стране лучше сосредоточиться на вопросах энергетической безопасности и эффективности, заключает Артем Тузов.

Виктория Алейникова