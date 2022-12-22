«Россети Ленэнерго» намерены увеличивать объемы консолидации

О финансовых показателях, новых нормах по техприсоединению, консолидации сетей и автоматизации технологических и бизнес-процессов в интервью корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказал генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Год подходит к концу, для бизнеса он ознаменован целым рядом вызовов. Сохранение стабильности, укрепление своих позиций в непростых условиях — как удается решать эти задачи? Каковы финансовые ожидания компании на конец 2022 года? Какие факторы оказывают влияние на финансовые результаты?

ИГОРЬ КУЗЬМИН: Окончательные итоги года, разумеется, еще не подведены, но результаты за девять месяцев 2022 года продолжают оставаться стабильными. По РСБУ за девять месяцев 2022 года получена чистая прибыль в размере 14,7 млрд рублей, показатель EBITDA составил 33,1 млрд, выручка — 67,9 млрд.

Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9,1%. Основное влияние на динамику чистой прибыли оказало снижение темпов роста выручки. Также повлияло снижение электропотребления в отдельных отраслях промышленности, особенно с участием иностранного капитала.

При этом в середине года операционный денежный поток компании имел внушительное положительное сальдо. За счет управления свободной ликвидностью чистый долг по итогам деятельности за девять месяцев относительно показателя прошлого года сократился более чем в два раза — до 9,5 млрд рублей, а показатель чистый долг/EBITDA составил 0,22.

Четвертый квартал ожидается традиционно «трудовым» в смысле объема освоения и финансирования инвестиционной программы, поэтому объем долгового портфеля к концу года снова увеличится и выйдет на плановые значения (около 35 млрд рублей).

BG: Традиционно в энергетике один из ключевых показателей надежности и социальной ответственности компании — исполнение обязательств по инвестиционной и ремонтным программам. 2022 год внес свои коррективы в реализацию? Какие проекты уже претворены в жизнь?

И. К.: Инвестиционная программа «Россети Ленэнерго» утверждена приказом Минэнерго. В 2022 году финансирование составило 34,35 млрд рублей, в том числе по Санкт-Петербургу — 26,39 млрд, по Ленинградской области — 7,96 млрд. Компания исполнила ее в полном объеме. В Петербурге завершено строительство подстанции 35 кВ «Петровская» в Петроградском районе. Реконструирована подстанция 110 кВ «Крыловская», завершен первый этап реконструкции подстанции 110 кВ «Новоржевская».

На территории Ленинградской области реконструированы подстанции 35 кВ «Красноборская» и «Саперная», а также воздушная линия 110 кВ «Дубровская-4». Осуществлено технологическое присоединение объектов крупных заявителей: ООО «Новотранс Актив» и ООО «Русхимальянс». Ремонтная программа также выполнена на 100%.

BG: Как новые нормы по техприсоединению, вступившие в силу в июле этого года, в частности, изменение размера оплаты, повлияли на поведение потребителя и в целом на работу в этом направлении?

И. К.: Вы правы, с 1 июля 2022 года плата за подключение к электросетям стала зависеть от присоединяемой мощности. По большей части изменения затронули порядок определения платы для заявителей мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт. Хочу подчеркнуть, что льгота для этой категории сохранилась, претерпев изменения.

Так, для заявителей — физических лиц, которые присоединяют мощность до 15 кВт и при этом относятся к социально незащищенным группам населения (многодетные семьи, инвалиды, ветераны и т. д.), установлена пониженная ставка: 1000 рублей за кВт. Для иных заявителей — физических лиц, присоединяющих мощность до 15 кВт, стоимость может быть рассчитана в том числе с применением ставок за кВт (при соблюдении ряда условий): по Санкт-Петербургу — 4437 рублей за кВт, по Ленинградской области — 8700 рублей за кВт. При технологическом присоединении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мощности до 150 кВт при соблюдении ряда условий в стоимость договора не включаются затраты на мероприятия инвестиционного характера (кроме установки прибора учета).

Принятые изменения нацелены на то, чтобы заявители при выборе запрашиваемой мощности действовали более осознанно. Ведь избыточные, невостребованные мощности — это необоснованная тарифная нагрузка на других потребителей. Изменения позволят высвободить денежные средства, которые будут направлены на финансирование реконструкции, реновации сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

В целом в 2022 году спрос на услуги по техприсоединению к сетям «Россети Ленэнерго» сохраняется на стабильно высоком уровне. По итогам года мы ожидаем исполнения около 40 тыс. договоров, это превысит показатель прошлого года более чем на 10%.

BG: 40 тыс. договоров — внушительная цифра. Можете привести примеры наиболее значимых объектов?

И.К.: По итогам девяти месяцев 2022 года в Петербурге специалисты компании подключили к сетям почти 6 тыс. объектов, в том числе 39 жилых комплексов, около 350 социальных и бюджетных учреждений, среди которых больница на улице Крыленко, образовательные учреждения, спортивные объекты в Пушкинском районе, Выборгском, Красногвардейском, Фрунзенском, Петроградском районах и в поселке Шушары. «Россети Ленэнерго» обеспечили технологическое присоединение ряда инфраструктурных объектов, в том числе объектов водоотведения и водоснабжения в Южной части Санкт-Петербурга в Пушкинском районе и в Шушарах, музея «Федоровский городок» в Пушкинском районе.

В Ленинградской области — 14 жилых комплексов, около 200 социальных и бюджетных учреждений во Всеволожском, Кингисеппском и Ломоносовском районах, спортивные объекты в Приозерском и Тосненском районах. Как я уже сказал, большая работа проделана для комплекса вспомогательных зданий и сооружений ООО «Русхимальянс» в Кингисеппском районе, также подключены объекты АО «ЦКБ машиностроения», объекты сельскохозяйственного назначения в различных районах Ленобласти.

BG: Вы говорите, что в процессе техприсоединения значимую роль играют онлайн-сервисы. Как это работает и почему это так важно?

И. К.: Системная работа в области внедрения клиентоориентированных электронных сервисов — одно из приоритетных направлений деятельности компании на протяжении нескольких последних лет. С гордостью могу сказать, что «Россети Ленэнерго» — один из лидеров по уровню развития клиентских сервисов среди компаний в сфере электроэнергетики. В настоящее время потребители могут выбрать удобную для себя платформу, чтобы подать заявку на техприсоединение. Основная часть пользуется личным кабинетом клиента компании на сайте «Россети Ленэнерго» или мобильном устройстве, Порталом-ТП.рф. В текущем году доля тех, кто подавал заявку на техприсоединение через электронные сервисы, достигла 99%.

BG: «Россети Ленэнерго» идут по пути автоматизации технологических и бизнес-процессов. Что уже удалось сделать?

И. К.: Закончено внедрение программного комплекса СК-11, цифровой системы технологического управления энергосистемой. Это была необходимая базовая задача. Реализованная автоматизация на подстанциях 35–110 кВ позволяет нам наблюдать и удаленно управлять большей частью оборудования подстанций.

Продолжаются работы по проектам, направленным на повышение автоматизации распределительной электрической сети, в том числе внедрения функции удаленного контроля за электрическими параметрами и текущим состоянием оборудования. Это позволит значительно сократить время реагирования на поиск и ликвидацию технологических нарушений в распределительных сетях «Россети Ленэнерго».

Одновременно ведется работа по автоматизации всей распределительной электрической сети Санкт-Петербурга в части перевода на работу с резистивным заземлением нейтрали и автоматическим вводом резерва, что повысит безопасность и надежность электроснабжения за счет мгновенного отключения поврежденных участков и присоединения обесточенных потребителей к электрической сети по резервной схеме. В конечном счете данные мероприятия позволят значительно упростить работу персонала «Россети Ленэнерго», а потребитель получит более надежное электроснабжение.

BG: Сейчас по всей стране идет процесс консолидации сетей. Как дела в этом вопросе обстоят у ПАО «Россети Ленэнерго»?

И. К.: За девять месяцев 2022 года «Россети Ленэнерго» приняли в собственность 300 км линий электропередачи, 83 трансформаторные подстанции мощностью 24 МВА. Всего принято в собственность более 1000 км линий и трансформаторных подстанций совокупной мощностью 110 МВА.

Консолидация — это не только приемка сетей в собственность, но и заключение договоров временного владения, например, договоров аренды. По этому направлению мы также активно работаем и намерены увеличивать объемы, в том числе «подхватывая» сети, которые обслуживаются компаниями, лишающимися тарифа на передачу электроэнергии.

В планах — консолидация сетей всех садоводческих товариществ, а также иных некоммерческих организаций, технологически присоединенных к сетям «Россети Ленэнерго», установление прав собственности на бесхозяйные электросетевые объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, мы продолжаем развивать сотрудничество и устанавливать новые партнерские отношения с собственниками высоковольтных сетей, в том числе с промышленными предприятиями, предприятиями торгово-развлекательной сферы, застройщиками, иными заинтересованными лицами. Это очень большой пласт работы на ближайшие годы.