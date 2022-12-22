Успеть за меняющейся цифрой

Итоги первых трех кварталов в секторе энергетики страны, несмотря на потрясения нынешнего года, оказались достаточно позитивными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост спроса на потребление электроэнергии в 1,8%. С октября данные по энергопотреблению публиковаться перестали, и аналитики полагают, что наметилось падение. Тем не менее по итогам нынешнего года они все равно прогнозируют небольшой рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако даже при сокращении потребления энергетика останется одной из самых надежных в плане устойчивости отраслей экономики. В силу стратегической важности этого сектора — даже при самом плохом сценарии — энергетика, вероятно, будет последней отраслью, которая останется без поддержки государства. Но у этой медали есть и оборотная сторона: за патернализм государство усиливает контроль над отраслью, сдерживает тарифы, вводит иные ограничения, которые не могут не сказываться на маржинальности компаний. В этих условиях отрасли критически важно оптимизировать свои бизнес-процессы для снижения издержек. В современном мире кратчайший путь к экономии состоит в цифровизации и внедрении новых технологий, и энергетика в этом плане остается одной из передовых отраслей.

И если с оцифровкой энергетики Россия справляется более или менее успешно, то с оцифровкой природных ресурсов (которые также прочно увязаны с развитием ТЭК) пока дела идут не так бойко. В последнее время в мире набирает силу тенденция по токенизации выбросов CO2, энергии солнца, ветра и прочих природных ресурсов. Речь идет о присвоении определенной цифровой стоимости различным экологическим активам. Это, полагают инициаторы токенизации, заставит компании или внедрять энергосберегающие технологии, или платить за их невнедрение. В России торговля углеродными квотами была запущена только в сентябре, а законодательная база все еще очень слаба, поэтому тут есть поле для развития. Впрочем, некоторые эксперты указывают на перекосы: развивая торговлю квотами, страны скорее подменяют экологические цели финансовыми. Тем не менее оставаться в стороне от нарождающегося рынка, вероятно, тоже не стоит.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Энергетика»