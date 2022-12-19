К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник огней

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня евреи во всем мире отмечают Хануку — очень любимый и популярный праздник. Само слово «ханука» в переводе означает «обновление», «освящение». Еще его называют «праздником огней», и продолжается он восемь дней. Отмечается праздник в память о победе Маккавеев в 138 году до нашей эры над греко-сирийскими захватчиками, пытавшимися искоренить иудейскую культуру огнем и мечом: свитки Торы подвергались сожжению, было запрещено обрезание, изучение Торы, соблюдение субботы и праздников. За нарушение этих запретов евреям грозили казни, а в Иерусалимском Храме была установлена статуя Зевса. В то время греческая культура привлекала многих иудеев, но, когда страшная опасность нависла над верой отцов, многие из тех, кто не всегда соблюдал обряды и законы Торы, откликнулись на призыв первосвященника Матитьягу Хасмонея, отказавшегося поклоняться греческим идолам и поднявшего вооруженное восстание. После смерти Матитьягу дело его продолжил сын — Иегуда Маккавей, под чьим предводительством евреи одерживали одну победу за другой и мало-помалу освободили от врага родную землю и Иерусалим. Это была война не за власть и не за территории, а за духовную независимость от чуждых влияний. Войдя в Иерусалимский Храм, освободители немедленно принялись за работу: требовалось очистить Храм от скверны, вынести статую Зевса и прочих многочисленных идолов. Золотая храмовая менора была похищена, и вместо нее пришлось изготовить и установить железную. Чтобы зажечь менору, требовалось масло. Но во всем Храме нашелся только один кувшинчик с маслом, запечатанный печатью первосвященника, и масла в нем было достаточно только на один день горения. Все остальное масло было осквернено захватчиками, а чтобы приготовить новое, требовалось восемь дней. Откладывать церемонию богослужения было невозможно, и тогда Иегуда решил залить в менору имеющееся масло. И случилось чудо: огонь в меноре горел все восемь дней. В память о свершившемся чуде уже на следующий год эти дни сделали праздничными. И по сей день очищение Храма и чудо ханукальной меноры являются для евреев всего мира неугасаемым символом надежды и радости, символом силы духа и верности исконным традициям. В дни Хануки принято угощать всех сладкими пончиками, обмениваться забавными подарками. Особенно этот праздник нравится детям, потому что им дарят игрушки или дают деньги, называемые Хануке гелд, на которые они могут купить себе сладости.

Поздравляю читателей газеты «Коммерсантъ» со светлым праздником Ханука и желаю здоровья, мира и благополучия. Пусть чистый свет добавит в сердца всех людей толику любви, добра и взаимного согласия.

Адольф Шаевич, главный раввин России