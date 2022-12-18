Музей науки может появиться в бывшем кафе «Аквариум»

В бывшем кафе «Аквариум» на Большой Покровской улице может появиться музей науки. Стеклянное здание в конце 1990-х годов было по сомнительной схеме построено частными предпринимателями на земельном участке Нижегородского госуниверситета и спустя годы перешло в его собственность.

Как рассказала «Ъ-Приволжье» ректор ННГУ Елена Загайнова, стеклянные стены «Аквариума» хороши и для внешней экспозиции: экспонаты музея будут привлекать гуляющих по главной улице горожан и туристов зайти внутрь и рассмотреть их поподробнее. Также будущий музей предполагается использовать как лекторий для популяризации науки.

Иван Сергеев