Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Музей науки может появиться в бывшем кафе «Аквариум»

В бывшем кафе «Аквариум» на Большой Покровской улице может появиться музей науки. Стеклянное здание в конце 1990-х годов было по сомнительной схеме построено частными предпринимателями на земельном участке Нижегородского госуниверситета и спустя годы перешло в его собственность.

Как рассказала «Ъ-Приволжье» ректор ННГУ Елена Загайнова, стеклянные стены «Аквариума» хороши и для внешней экспозиции: экспонаты музея будут привлекать гуляющих по главной улице горожан и туристов зайти внутрь и рассмотреть их поподробнее. Также будущий музей предполагается использовать как лекторий для популяризации науки.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...