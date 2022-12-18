Мэрия Перми отозвала инициативу об освобождении сотрудников предприятий ОПК от платы за парковку

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, проект решения об освобождении сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса от платы за парковку не будет рассматриваться на декабрьском заседании Пермской думы. В пресс-службе мэрии Перми эту информацию подтверждают: «Документ был отозван для дополнительной проработки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее администрация Перми планировала вынести проект на декабрьское заседание думы. По мнению городских властей, это позволило бы создать для сотрудников предприятий ОПК более комфортные условия работы. Считается, что инициативу об освобождении от платы за парковку лоббирует гендиректор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев. Так как, на данный момент, в зону платной парковки на данный момент попадает только ПНППК.