Арман Царукян победил Дамира Исмагулова на турнире UFC

На турнире UFC Vegas 66 прошел бой россиян Армана Царукяна и Дамира Исмагулова. Царукян победил единогласным решением судей. Бой в легком весе проходил в Лас-Вегасе.

На счету 26-летнего Царукяна теперь 19 побед и три поражения. Он занимает девятую строчку в рейтинге UFC лучших бойцов в легком весе. 31-летний Исмагулов потерпел первое поражение при 24 победах. Он занимает 12 место рейтинга.

В других поединках турнира российские бойцы Саид Нурмагомедов и Ринат Фахретдинов победили Саида-Йокуба Кахрамонова (Узбекистан) и Брайэна Баттла (США).

Леонид Уварчев