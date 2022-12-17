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Коммерсантъ FM
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Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству

Депутаты Национального собрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн. Документ внес «Новый народный экологический и социальный союз» на фоне обсуждения бюджета на 2023 год. За резолюцию проголосовал 101 человек при необходимых 289, сообщает Liberation.

«Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) — коалиция левых, левоцентристских и зеленых партий, созданная для совместного выступления на парламентских выборах.

Среди ключевых мер бюджетной политики — тарифный щит, чтобы сдержать рост цен на энергоносители до 15%, а также повышение заработной платы учителям.

При этом депутаты от оппозиции оспаривали прогноз правительства по росту ВВП в 1%, напоминая, что президент Эмманюэль Макрон говорил в прессе о росте скорее «0,5% или 0,7% в 2023 году». Чтобы провести госбюджет и бюджет социального обеспечения без одобрения парламента, правительству пришлось применить соответствующую статью конституции.

Мария Федотова

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