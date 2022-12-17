Пентагон не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами

Специальная группа Минобороны США, которая изучает неопознанные летающие объекты, за последнее время получила несколько сотен сообщений об обнаружении НЛО. Об этом рассказал замминистра Пентагона по разведке Рональд Моултри. Однако, по его словам, ведомство так и не обнаружило доказательств того, что эти объекты имеют внеземное происхождение.

«Мы не увидели ничего, что позволило бы нам предположить, что какой-либо из объектов, которые мы наблюдали, имеет внеземное происхождение»,— заявил Рональд Моултри в интервью CBS. «Я не видел ничего, что позволило бы предположить, что имело место посещение Земли инопланетянами или авария корабля инопланетян»,— уточнил он.

Последний раз группа Пентагона по изучению НЛО представляла публичный отчет о работе в 2021 году. Тогда в ведомстве рассказали о расследовании 144 сообщений об обнаружении неопознанных летающих объектов. В Пентагоне заявили, что некоторые из этих объектов угрожали национальной безопасности США: их обнаружили вблизи военных баз и полигонов.

Анастасия Ларина