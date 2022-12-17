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Коммерсантъ FM
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Россиянин Винник просит суд в США освободить его под залог

Россиянин Александр Винник, экстрадированный в США в рамках дела об отмывании денег, хочет, чтобы суд установил строгие сроки проведения досудебных процедур. До их окончания он просит освободить его под залог. Соответствующее обращение подано в федеральный суд по Северному округу Калифорнии.

Согласно документу, господин Винник уже несколько месяцев находится под стражей, но относящиеся к делу материалы до сих пор не предоставили в полном объеме. Россиянин считает, что если его не отпустят под залог, то его дело должны рассмотреть в ускоренном порядке. «Защита просит предоставить все относящиеся к делу документы в течение 60 дней»,— говорится в обращении (цитата по ТАСС).

Суд назначил следующий раунд предварительных слушаний по делу на 14 февраля 2023 года. Судья Сьюзан Илстон в ходе заседания объявила, что к этому времени должны закончить процесс предоставления материалов по делу.

Что известно о деле Александра Винника

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Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, позднее его экстрадировали в Штаты. Следствие подозревает, что криптовалютная биржа ВТС-е, на которую работал россиянин, занималась отмыванием денег. Через эту криптобиржу, как считают следователи, прошло около $9 млрд. В США господину Виннику грозит до 50 лет лишения свободы. Свою вину он не признает. Его адвокат просил МИД РФ заняться обменом россиянина.

Подробнее о ходе следствия — в материале «Ъ» «Жертва обмена».

Лаура Кеффер

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