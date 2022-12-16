Главные новости за 16 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Действие «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе продлено до 30 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Апшеронском районе депутату от «Единой России» Артему Мартиросяну объявили выговор за ненормативную лексику. Ранее в сети появилось видео, как он нецензурно выражается, решая вопрос с благоустройством ливневой канавы.

Жителя Краснодара заключили под стражу за посредничество во взяточничестве сотруднику ФСБ.

В конце года сильную усталость ощущают 45% жителей Краснодара. 58% заявили, что не чувствуют приближения Нового года, а еще 50% мечтают только о том, как бы дотянуть до праздников.

Жители Краснодара готовы потратить на новогодние подарки 12,1 тыс. руб. При этом мужчины в 1,5 раза больше тратят средств на подарки, чем женщины.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет, а также организовать в 8–10 классах в школах занятия по начальной военной подготовке.

ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергло сообщения об избиении подростка в отделе полиции в Анапе.

В Краснодарском крае по итогам 2022 года было зарегистрировано 23 лесных пожара и 513 случаев загорания сухой травы. Всего пожарные выезжали на вызовы почти 25 тыс. раз.

Предстоящие выходные на Кубани ожидаются теплые, однако с понедельника в регионе похолодает, погодные условия ухудшатся.

Жителя Кировского района Крыма оштрафовали на 45 тыс. руб. за публичное прослушивание гимна организации «Украинская повстанческая армия» (признана экстремистской в РФ и запрещена) и выкрикивание лозунга организации.

Между Крымом и Южной Осетией хотят запустить прямой автобусный маршрут, чтобы развивать туристическую сферу.

Бывший товарный оператор участка приема сырья ООО «Морской терминал "Тамань"» и его сообщник осуждены Темрюкским районным судом за кражу 24 тонн пальмового масла.

22% жителей Краснодарского края хотят переехать в другую страну. Это один из самых маленьких показателей в стране.

В Новороссийске за 1 млрд руб. продали имущественный комплекс по перевалке грузов АО «Объединенная зерновая компания». Победителем торгов стало ООО «Новороссийский зерновой терминал».

В 2023 году власти Адыгеи начнут работать с резидентами промышленного парка, который находится в Тахтамукайском районе. В нем будет создано 10 тыс. рабочих мест.

Читайте нас в Telegram