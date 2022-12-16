22% жителей Кубани хотят переехать в другую страну

22% жителей Краснодарского края хотят переехать в другую страну. Это один из самых маленьких показателей в стране, сообщает пресс-служба hh.ru.

21% жителей Кубани готовы переехать в другой регион, 14% — в другой город Краснодарского края. Еще 32% не мечтают о переезде, а 12% сами приехали в регион не так давно.

Среди жителей Южного федерального округа 52% мечтают переехать в Европу, 25% — в США и Канаду, 36% предпочли бы азиатские страны, 32% — страны СНГ, а 9% — ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Всего в России хотели бы переехать в другую страну 37% жителей. О смене региона мечтают 20% опрошенных, о смене города в своем же регионе — 4%. 29% россиян не хотят переезжать, а каждый десятый (10%) ответил, что уже переехал. Чаще других переехать в другую страну мечтают жители Санкт-Петербурга (48%), Москвы (44%), Татарстана и Челябинской области (по 42%). Меньше всего сменить место жительства хотят в Ростовской (23%), Нижегородской (22%) и Омской (15%) областях. Больше всего жителей России привлекает Европа — туда хотели бы переехать 64% опрошенных. 43% рассматривают США и Канаду, 40% — азиатские страны, 33% — страны СНГ, 22% — ОАЭ, Саудовскую Аравию.

Татьяна Ручкина

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