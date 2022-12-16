В Апшеронском районе депутату «ЕР» объявили выговор за ненормативную лексику

Депутат Апшеронского городского Совета от «Единой России» Артем Мартиросян при решении проблемного вопроса города использовал ненормативную лексику. Из-за этого ему объявили выговор, сообщает пресс-служба партии.

«Я признаю, что повел себя очень некорректно. Приношу всем свои извинения за несдержанность»,— отметил Артем Мартиросян.

Ранее в сети распространилось видео, на котором мужчина, находясь на одной из улиц поселения, эмоционально и с применением ненормативной лексики обсуждает вопросы ее благоустройства ливневой канавой. Руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете Апшеронского городского поселения Альберт Блажко отмечал, что использование депутатом ненормативной лексики недопустимо, какими бы причинами оно ни было вызвано.

Татьяна Ручкина

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