ГУ МВД Кубани: сообщение об избиении подростка в отделе полиции Анапы не подтвердилось

Сообщение одного из Telegram-каналов, где был опубликован материал о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении подростка из Анапы, по итогам проверки не подтвердилось. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пятницу 16 декабря в одном из Telegram-каналов появилось видео, где женщина и ее сын-подросток заявили об избиении юноши в анапском отделе полиции с целью признаться в преступлении, которого тот не совершал.

«Сообщаем, что 25 октября 2022 года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе поступило сообщение о хищении имущества из пункта интернет-магазина. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению кражи причастны двое местных жителей. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В связи с тем, что один из задержанных оказался семнадцатилетним юношей, в отдел полиции был приглашен его законный представитель, в присутствии которого он дал признательные показания»,— говорится в сообщении полицейского главка.

Текстовая часть сообщения подкреплена видео, на котором юноша признается в хищении, запись опубликована в Telegram-канале отдела МВД по Анапе.

Михаил Волкодав

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