В Новороссийске за 1 млрд рублей продали имущество Объединенной зерновой компании

В Новороссийске за 1 млрд руб. продали имущественный комплекс по перевалке грузов АО «Объединенная зерновая компания». Победителем торгов стало ООО «Новороссийский зерновой терминал», сообщает пресс-служба АО «Российский аукционный дом».

В состав имущественного комплекса Объединенной зерновой компании вошли три земельных участка общей площадью 5,4 га, 11 строений площадью 6,6 тыс. кв. м, а также движимое имущество. В торгах приняли участие три претендента.

Как отметила замгендиректора АО «ОЗК» Ксения Боломатова, реализация земельных участков, как непрофильного актива, проводится в соответствии с долгосрочной программой развития предприятия.

«Новороссийский зерновой терминал занимается развитием портовой инфраструктуры в Новороссийске, в частности, он создает транспортную зерновую эстакаду и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Покупка данного актива является для компании логичным развитием бизнеса и шагом к укреплению своих позиций на сельхозрынке»,— отметила руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами АО «РАД» Елена Тарасова.

Группа ОЗК является торгово-логистическим оператором сельскохозяйственной продукции. Она входит в пятерку крупнейших российских экспортеров зерна. Владельцы компании — государство (50% плюс одна акция) и «Деметра Холдинг», учрежденный группой ВТБ (50% минус одна акция).

Активы ОЗК были выставлены на торги в середине ноября. Самым дорогим имуществом стал земельный участок площадью 4 га с видом разрешенного использования «объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность порта».

Татьяна Ручкина

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