Жителя Крыма оштрафовали за экстремистские лозунги и прослушивание гимна националистов

Жителя Кировского района Крыма оштрафовали на 45 тыс. руб. за публичное прослушивание гимна организации «Украинская повстанческая армия» (признана экстремистской в РФ и запрещена) и выкрикивание лозунга организации. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда Крыма.

В суде было установлено, что вечером 11 декабря 2022 года 26-летний мужчина, находясь на площади у одного из местных магазинов, громко включил указанную композицию в своем автомобиле. В присутствии других людей злоумышленник стал выкрикивать лозунги запрещенной организации.

В отношении молодого человека возбудили административное дело по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Вину в содеянном правонарушитель признал в полном объеме. Постановление суда не вступило в законную силу.

Анастасия Донскова

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