Индустриальный парк в Тахтамукайском районе Адыгеи начнет работать с резидентами в 2023 году

В 2023 году власти Адыгеи начнут работать с резидентами промышленного парка, который находится в Тахтамукайском районе. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что до 2030 года в промпарке создадут около 10 тыс. рабочих мест. Сейчас там создают транспортную доступность, а также заводят газовые и электрические сети.

«В результате рядом с Краснодаром, с активно развивающимися населенными пунктами Тахтамукайского района мы получаем большой индустриальный парк, который будет самым крупным на юге России»,— отметил Мурат Кумпилов.

В августе 2022 года глава региона отмечал, что у промышленного парка появились потенциальные резиденты. С 2023 года власти республики начнут с ними «предметную работу».

Татьяна Ручкина

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