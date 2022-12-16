Между Крымом и Южной Осетией хотят запустить прямой автобусный маршрут

Крым и Южную Осетию может связать прямой автобусный маршрут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совета министров Крыма Георгия Мурадова.

Направление планируют запустить для развития туризма на полуострове и в Закавказье. Направление в Крым выбрали из-за высокой популярности у жителей Южной Осетии поездок к Черному морю.

Глава правительства Южной Осетии Константин Джуссоев отметил, что развитие туризма является одним из перспективных направлений взаимодействия республики с российским регионом. Сотрудничество с Крымом планируют развивать в сфере сельского хозяйства, торговли, науки, образования и культуры.

«Мы производим целебную минеральную воду из высокогорных источников. Она широко представлена на российском рынке, но в Крыму ее еще нет. Планируем начать поставки этой воды на полуостров»,— отметил Константин Джуссоев.

В рамках развития связей республик в сфере науки на базе Никитского ботанического сада будут создавать новые сорта растений, применимых в сельском хозяйстве Северной Осетии. Для наращивания торгово-экономических и культурных связей республик составлен план мероприятий.

Анастасия Донскова

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