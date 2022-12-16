Синоптики: после теплых выходных на Кубани похолодает

Предстоящие выходные на Кубани ожидаются теплые, одна с понедельника в регионе похолодает, погодные условия ухудшатся. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

В субботу, 17 декабря, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью до +8, днем – до +17 градусов Цельсия на Азовском побережье, на Черноморском побережье ночью до +13, днем – до 18 градусов Цельсия. В горах ночью до -2, днем – до +12 градусов Цельсия, сообщает КЦГМС в своем Telegram.

В воскресенье, 18 декабря, в крае будет облачно с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха ночью до +8, днем – до +15 градусов Цельсия; в горах ночью – до +6, днем – до +11 градусов Цельсия. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью до +13, днем – до 17 градусов Цельсия.

В понедельник в Краснодарском крае ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег и снег, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления и усиление порывов ветра, добавляется в релизе.

Михаил Волкодав

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