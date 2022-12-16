На Кубани за год произошло 23 лесных пожара

В Краснодарском крае по итогам 2022 года было зарегистрировано 23 лесных пожара и 513 случаев загорания сухой травы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего за указанный период пожарно-спасательные подразделения совершили 24,9 тыс. выездов, из которых на тушение пожаров специалисты выезжали 9,1 тыс. раз, на ликвидацию последствий автомобильных аварий — 3,7 тыс. раз.

«Показатели времени оперативного реагирования на тушение пожаров стабильно ниже среднероссийских»,— отметил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Роман Меркулов.

Всего за прошедший год члены общественных объединений пожарной охраны приняли участие в тушении 1,7 тыс. пожаров. Добровольцами общественных пожарных объединений были спасены 57 человек.

Анастасия Донскова

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