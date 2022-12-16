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Коммерсантъ FM
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Пикачу исчезнет из сериала Pokemon

Эш Кетчум и Пикачу, центральные фигуры медиафраншизы Pokemon, не появятся в новых сезонах аниме-сериала. Их заменят ранее не фигурировавшие во вселенной «Покемон» персонажи, именуемые Ликом и Роем.

Кадр из сериала "Покемоны"

Кадр из сериала "Покемоны"

Фото: Creatures

Кадр из сериала "Покемоны"

Фото: Creatures

«Анонсирована совершенно новая серия покемонов! Присоединяйтесь к 2 новым персонажам и 3 стартовым покемонам Paldea, путешествуя по миру покемонов! Кроме того, отметьте путешествие Эша специальными эпизодами, завершающими Pokemon Ultimate Journeys: The Series»,— говорится в Twitter франшизы. Последние эпизоды сериала со старыми персонажами выйдут 13 января 2023 года.

Публикация сопровождается роликом, в котором показаны новые главные герои Pokemon. Не уточняется, затронет ли обновление франшизы карточные и компьютерные игры.

Первый эпизод сериала по мотивам серии видеоигр Pokemon вышел в 1997 году. Аниме пользуется колоссальным коммерческим успехом и показывается в 177 странах мира.

В ноябре издание The Toy Zone провело исследование, которое показало, что Пикачу — самый узнаваемый и популярный покемон франшизы.

Андрей Сапожников

Фотогалерея

Страсти по покемонам

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Впервые покемоны появились в двух видеоиграх для игровой приставки Game Boy в 1996 году. Их создала студия Game Freak. В играх был 151 вид покемонов. Действие происходило в вымышленном регионе Канто

Впервые покемоны появились в двух видеоиграх для игровой приставки Game Boy в 1996 году. Их создала студия Game Freak. В играх был 151 вид покемонов. Действие происходило в вымышленном регионе Канто

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

За первыми двумя играми последовали сиквелы. Вселенная «Покемон» стала одной из самых известных в мире. По ней снимали фильмы, аниме, создавались новые игры &lt;BR>На фото: актер Энди Дик с покемоном Пикачу на голове и певица Фейт Хилл на церемонии вручения наград Vogue Fashion Awards в 1999 году

За первыми двумя играми последовали сиквелы. Вселенная «Покемон» стала одной из самых известных в мире. По ней снимали фильмы, аниме, создавались новые игры
На фото: актер Энди Дик с покемоном Пикачу на голове и певица Фейт Хилл на церемонии вручения наград Vogue Fashion Awards в 1999 году

Фото: Timothy A. Clary / AFP

В октябре 1996 года вышла карточная игра «Покемон». Она получила распространение более чем в 40 странах. Положительно отозвались об этой игре даже в Ватикане, заявив, что она развивает у детей воображение и учит их дружбе

В октябре 1996 года вышла карточная игра «Покемон». Она получила распространение более чем в 40 странах. Положительно отозвались об этой игре даже в Ватикане, заявив, что она развивает у детей воображение и учит их дружбе

Фото: Achim Scheidemann / picture alliance / Getty Images

1 июля 1998 года японская авиакомпания All Nippon Airways представила первые самолеты линейки Pokemon Jet. Это были «Боинги» с изображениями покемонов

1 июля 1998 года японская авиакомпания All Nippon Airways представила первые самолеты линейки Pokemon Jet. Это были «Боинги» с изображениями покемонов

Фото: Toshifumi Kitamura / AFP

В 1998 году на экраны вышла лента «Покемон: фильм первый». Она собрала более $163 млн в прокате, став самым кассовым аниме своего времени

В 1998 году на экраны вышла лента «Покемон: фильм первый». Она собрала более $163 млн в прокате, став самым кассовым аниме своего времени

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушный шар в виде Пикачу пролетает над Таймс-сквер во время парада в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Воздушный шар в виде Пикачу пролетает над Таймс-сквер во время парада в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Фото: Jeff Christensen / AP

Артисты в костюмах Пикачу на репетиции парада в Японии

Артисты в костюмах Пикачу на репетиции парада в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В 2009 году Pokemon Red и Blue попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая RPG на Game Boy и самая продаваемая RPG всех времен &lt;BR>На фото: гранитный шар, раскрашенный под «покебол» в Екатеринбурге

В 2009 году Pokemon Red и Blue попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая RPG на Game Boy и самая продаваемая RPG всех времен
На фото: гранитный шар, раскрашенный под «покебол» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Очередь за бургерами в виде покемонов в австралийском ресторане

Очередь за бургерами в виде покемонов в австралийском ресторане

Фото: Jason Reed / Reuters

В 2016 году на мобильные телефоны вышла игра Pokemon Go. В ней пользователи с помощью технологии дополненной реальности могли ловить покемонов на улицах своих родных городов. Игра получила огромный успех и всего за несколько месяцев после релиза собрала более $440 млн

В 2016 году на мобильные телефоны вышла игра Pokemon Go. В ней пользователи с помощью технологии дополненной реальности могли ловить покемонов на улицах своих родных городов. Игра получила огромный успех и всего за несколько месяцев после релиза собрала более $440 млн

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гребенщиков  /  купить фото

Полицейские держат воздушные шары с изображениями покемонов в рамках компании против водителей, игравших в Pokemon Go на улицах Бангкока

Полицейские держат воздушные шары с изображениями покемонов в рамках компании против водителей, игравших в Pokemon Go на улицах Бангкока

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post / AFP

Участники фестиваля Pokemon Go Fest в Грант-парке в Чикаго

Участники фестиваля Pokemon Go Fest в Грант-парке в Чикаго

Фото: Amr Alfiky / AP

Люди в шляпах с изображением Пикачу на гей-параде в Тайбэе (Тайвань)

Люди в шляпах с изображением Пикачу на гей-параде в Тайбэе (Тайвань)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фигурка Пикачу на выставке тыкв в немецком Людвигсбурге

Фигурка Пикачу на выставке тыкв в немецком Людвигсбурге

Фото: Thomas Kienzle / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Артисты в костюмах Пикачу на параде в Иокогаме в Японии

Артисты в костюмах Пикачу на параде в Иокогаме в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Демонстрант в костюме Пикачу сражается с полицией на демонстрации «желтых жилетов» в Париже в 2019 году

Демонстрант в костюме Пикачу сражается с полицией на демонстрации «желтых жилетов» в Париже в 2019 году

Фото: Marion Vacca / Hans Lucas / AFP

Активисты в костюмах Пикачу идут за полицейским, выступая против поддержки Японией угольной промышленности на саммите ООН по климату в Шотландии

Активисты в костюмах Пикачу идут за полицейским, выступая против поддержки Японией угольной промышленности на саммите ООН по климату в Шотландии

Фото: Alberto Pezzali / AP

Уличный художник в костюме Пикачу на торговой улице в центре Мадрида

Уличный художник в костюме Пикачу на торговой улице в центре Мадрида

Фото: Francisco Seco / AP

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Впервые покемоны появились в двух видеоиграх для игровой приставки Game Boy в 1996 году. Их создала студия Game Freak. В играх был 151 вид покемонов. Действие происходило в вымышленном регионе Канто

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

За первыми двумя играми последовали сиквелы. Вселенная «Покемон» стала одной из самых известных в мире. По ней снимали фильмы, аниме, создавались новые игры
На фото: актер Энди Дик с покемоном Пикачу на голове и певица Фейт Хилл на церемонии вручения наград Vogue Fashion Awards в 1999 году

Фото: Timothy A. Clary / AFP

В октябре 1996 года вышла карточная игра «Покемон». Она получила распространение более чем в 40 странах. Положительно отозвались об этой игре даже в Ватикане, заявив, что она развивает у детей воображение и учит их дружбе

Фото: Achim Scheidemann / picture alliance / Getty Images

1 июля 1998 года японская авиакомпания All Nippon Airways представила первые самолеты линейки Pokemon Jet. Это были «Боинги» с изображениями покемонов

Фото: Toshifumi Kitamura / AFP

В 1998 году на экраны вышла лента «Покемон: фильм первый». Она собрала более $163 млн в прокате, став самым кассовым аниме своего времени

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушный шар в виде Пикачу пролетает над Таймс-сквер во время парада в честь Дня благодарения в Нью-Йорке

Фото: Jeff Christensen / AP

Артисты в костюмах Пикачу на репетиции парада в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В 2009 году Pokemon Red и Blue попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая RPG на Game Boy и самая продаваемая RPG всех времен
На фото: гранитный шар, раскрашенный под «покебол» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Очередь за бургерами в виде покемонов в австралийском ресторане

Фото: Jason Reed / Reuters

В 2016 году на мобильные телефоны вышла игра Pokemon Go. В ней пользователи с помощью технологии дополненной реальности могли ловить покемонов на улицах своих родных городов. Игра получила огромный успех и всего за несколько месяцев после релиза собрала более $440 млн

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гребенщиков  /  купить фото

Полицейские держат воздушные шары с изображениями покемонов в рамках компании против водителей, игравших в Pokemon Go на улицах Бангкока

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post / AFP

Участники фестиваля Pokemon Go Fest в Грант-парке в Чикаго

Фото: Amr Alfiky / AP

Люди в шляпах с изображением Пикачу на гей-параде в Тайбэе (Тайвань)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фигурка Пикачу на выставке тыкв в немецком Людвигсбурге

Фото: Thomas Kienzle / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Артисты в костюмах Пикачу на параде в Иокогаме в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Демонстрант в костюме Пикачу сражается с полицией на демонстрации «желтых жилетов» в Париже в 2019 году

Фото: Marion Vacca / Hans Lucas / AFP

Активисты в костюмах Пикачу идут за полицейским, выступая против поддержки Японией угольной промышленности на саммите ООН по климату в Шотландии

Фото: Alberto Pezzali / AP

Уличный художник в костюме Пикачу на торговой улице в центре Мадрида

Фото: Francisco Seco / AP

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