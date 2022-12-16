Пикачу исчезнет из сериала Pokemon

Эш Кетчум и Пикачу, центральные фигуры медиафраншизы Pokemon, не появятся в новых сезонах аниме-сериала. Их заменят ранее не фигурировавшие во вселенной «Покемон» персонажи, именуемые Ликом и Роем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала "Покемоны"

Фото: Creatures Кадр из сериала "Покемоны"

Фото: Creatures

«Анонсирована совершенно новая серия покемонов! Присоединяйтесь к 2 новым персонажам и 3 стартовым покемонам Paldea, путешествуя по миру покемонов! Кроме того, отметьте путешествие Эша специальными эпизодами, завершающими Pokemon Ultimate Journeys: The Series»,— говорится в Twitter франшизы. Последние эпизоды сериала со старыми персонажами выйдут 13 января 2023 года.

Публикация сопровождается роликом, в котором показаны новые главные герои Pokemon. Не уточняется, затронет ли обновление франшизы карточные и компьютерные игры.

Первый эпизод сериала по мотивам серии видеоигр Pokemon вышел в 1997 году. Аниме пользуется колоссальным коммерческим успехом и показывается в 177 странах мира.

В ноябре издание The Toy Zone провело исследование, которое показало, что Пикачу — самый узнаваемый и популярный покемон франшизы.

Андрей Сапожников