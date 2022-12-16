Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Американская актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эту должность она занимала с 2012 года. С УВКБ актриса начала работать в 2001 году. Анджелина Джоли рассказала, что намерена напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями, поддерживая их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев в Иордании в 2018 году

Фото: Raad Adayleh / AP Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев в Иордании в 2018 году

Фото: Raad Adayleh / AP

«После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев, выступающим за права и защиту насильно перемещенных людей по всему миру, Анджелина Джоли уходит со своего поста специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и проблем прав человека»,— говорится в сообщении УВКБ на сайте организации.

После участия в ряде гуманитарных миссий Анджелина Джоли получила статус посла доброй воли УВКБ в 2001 году. В этом статусе она посетила в том числе Кению, Таиланд, Эквадор, Судан, Косово. За 21 год работы с ООН она приняла участие в более чем 60 гуманитарных миссиях.

Лусине Баласян