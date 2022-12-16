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УрФУ переведет большинство студентов на индивидуальное обучение

Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует перевести на систему индивидуальных образовательных траекторий большинство студентов, сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров «Интерфаксу». Как отметил ректор, благодаря этой системе студенты уже в рамках базового курса могут выбирать степень сложности изучаемых программ, время их прохождения, преподавателей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сейчас 4,6 тыс. студентов учатся, следуя логике этих траекторий, что на 40% больше, чем в прошлом году. В 2026 году планируем достичь показателя в 80% (от общего числа)»,— сказал Виктор Кокшаров.

Однако, по его словам, процесс перехода на индивидуальные траектории требует управления на уровне цифровых сервисов. «Получается, вы составляете не одно расписание для курса, а несколько тысяч для всех участников»,— пояснил он.

Напомним, в 2022 году УрФУ принял в магистратуру 4042 студентов, что на 37,9% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 2930 человек. Наибольший прирост УрФУ зафиксировал на очно-заочной форме магистратуры. При этом на обучение по контракту поступило в 30 раз больше студентов, чем годом ранее, бюджетников стало почти в три раза больше.

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Диана Сунагатуллина

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